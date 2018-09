Længe ønsket cykelsti ved trafikeret vej hænger i tynd tråd

I Gylling og Ørting syd for Odder har forældre og børn ventet på en cykelsti mellem de to byer.

Cykelstien har længe været lovet af byrådspolitikerne. I april besluttede byrådet endeligt, at cykelstien skulle lægges an næste år.

Men pengene. De skulle findes i budgettet for 2019.

Der er rigtig meget trafik på strækningen. Det er tung trafik, der bliver kørt stærkt og der er dårlig sigtbarhed. Marie Tefre, Gylling

Nu viser det sig så, at det kommende anlægsbudget for hele 2019 i Odder Kommune er skåret ned – fra 36 millioner kroner til 7 millioner kroner. Cykelstien er vurderet til at koste 7,8 millioner kroner.

Så nu afhænger det af byrådspolitikernes prioriteringer for 2019. Cykelstien hænger med andre ord i tynd tråd.

Demonstration

Derfor har man i Gylling og Ørting arrangeret en demonstration på fredag, hvor man vil gå, løbe eller cykle på den knap fem kilometer lange strækning.

Håbet er, at man kan få politikerne til at prioritere cykelstien i budgetforhandlingerne for 2019.

- Vi blev lovet en cykelsti sidste år af politikerne, men det er usikkert, om politikerne er ved at trække i land på det. Cykelstien har i øvrigt været på tegnebrættet i mange, mange år. Derfor er der efterhånden en berettiget forventning fra de lokale om at få cykelstien, siger Marie Tefre, der bor i Gylling og er en af initiativtagerne til demonstrationen.

Vejen mellem de to landsbyer er ikke egnet til cyklister, lyder det.

Cykelstien står meget højt på ønskesedlen, fordi skoledistrikterne er slået sammen, og børn fra Ørting skal til Gylling, hvis de skal gå i folkeskole.

Men ifølge Marie Tefre er det ikke kun skoleelever, der vil komme til at bruge cykelstien.

- Vi har efterskole i Gylling, vi har gymnasieelever, som vil kunne cykle hele vejen til Odder. I det hele taget er der mange, der vil have glæde af den. Folk, der går ture. Plus der er mange, der går til spejder i Ørting, og flere i Ørting, der går til aktiviteter i Gylling, siger Marie Tefre, der også peger på at der er mange cykelturister på vejene.

Cykelstien kan være med til at binde ydreområderne sammen med Odder.

- Det er vigtigt, at det er en hel løsning. Det skal være en ordentlig sti. Man skal have en cykelsti ved siden af vejen, som skal gå hel vejen til Ørting, og den skal være dobbeltsidet og med midterstribe, siger Marie Tefre.

Gyllingvej er smal, og der er tung trafik fra landbruget. Foto: Google Maps

Færre penge

I 2019 vil Odder Kommune have en uforudset stigning i udgifter til overførselsindkomster og det specialiserede socialområde. Der vil også være flere udgifter, som følge af flere folk flytter til kommunen.

Alt sammen noget der snører råderummet til nye byggeprojekter fra 36 millioner kroner til små syv millioner kroner.

Cykelstien mellem Gylling og Ørting står på listen over anlægsprojekter i 2019, som kommunen umiddelbart ikke har råd til at gennemføre med mindre prioriteterne laves om.

Projekter, der skal prioriteres i Odder Kommune Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken (2 mio. kr)

Kulturkøkken - etape 2 (800.000 kr)

Udskiftning af iPads i skolen (4 mio. kr)

Rude Havvej 3 (10 mio. kr)

Renovering af køkkener og badeværelser i ældreboliger (475.000 kr)

Trafiksikring i fem byer (1,2 mio. kr)

Sti fra Odder til Norsminde (1 mio. kr)

Cykelsti Gylling - Ørting (7,8 mio kr)

Energisparende tiltag (3 mio. kr)



I alt er der udgifter 30,25 mio. kroner for disse anlægsprojekter. Udkastet fra Odder Kommunes forvaltning er, at man kun kan have et råderum på 7 mio. kr. Politikerne er nu ved at forhandle sig frem til, om - og i så fald hvordan - man kan øge råderummet.

Sammen med cykelstien er det også usikkert, om der kan findes penge til parkeringspladser ved letbanestoppet på Rude Havvej i Odder, trafiksikring i fem byer, udskiftning af køkkener og badeværelser i ældreboliger.

Nu skal politikerne så til at finde ud af, hvordan man kan øge råderummet ved at finde penge andre steder i kommunens budget.

Partierne i byrådet står midt i forhandlingerne på nuværende tidspunkt. Derfor er der heller ikke den store lyst til at udstede garantier på nuværende tidspunkt.

Det er højt prioriteret, at vi skal have den cykelsti, i min optik. Men jeg vil ikke love noget nu Ole Lyngby Pedersen (V), formand for teknik-, miljø- og klimaudvalget

- Vi er jo i gang med budget forhandlinger. Det er højt prioriteret, at vi skal have den cykelsti, i min optik. Men jeg vil ikke love noget nu, siger Ole Lyngby Pedersen (V), formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget i Odder Kommune.

Lone Jakobi (S) kan godt forstå, at borgerne i Gylling og Ørting gerne vil have den cykelsti snart.

- Det er meget nemt at forstå. Så jeg hilser også deres initiativ velkommen. Jeg kigger ned, når de demonstrer og lytter når de holder, siger Lone Jakobi (S).

Men om cykelstien skal prioriteres frem for andet, det er en del af de forhandlinger, der foregår.

- Det handler om prioriteringer. Det tager vi i budgetlægningsprocessen, siger Lone Jakobi.

Om cykelstien mellem Gylling og Ørting bliver til virkelighed i løbet af 2019, vil vise sig senest i oktober, hvor der skal ligge en budgetaftale klar.