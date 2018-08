Motorvej åben igen: Lastbilen er stadig ikke fjernet

En lastbil væltede omkring klokken 15.00 på E45 Østjyske Motorvej ved Skanderborg Nord.

- Den er begyndt at lække med diesel, og derfor er man nødt til at bjerge den, siger Britt Osted Nielsen, vagthavende i Vejdirektoratet.

Klokken 19.00 har man åbnet op for kørslen igen, men lastbilen er ikke fjernet.

- De har haft problemer med at fjerne den, og man vil muligvis forsøge at trække den baglæns op, fortæller Britt Osted Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND:

Hun ved ikke, hvad det ender med - men forventer, at man bliver nødt til at spærre motorvejen af igen senere, når lastbilen skal bjerges.

Indtil videre får bilisterne lov til at køre forbi, for at opløse den lange kø.

Artiklen opdateres løbende...