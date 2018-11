Læger underviser astmapatienter i at håndtere sygdommen

Astma er et græsk ord, der betyder åndenød. Og det er meget passende, for åndenød, hoste og trykken i brystet er nogle af de symptomer, der kan følge med, når man har sygdommen astma.

Og selvom omkring 300.000 danskere har astma, ved de færreste ret meget om sygdommen. Derfor laver Astma-Allergi Danmark astmaskole-arrangementer rundt om i landet, og torsdag aften var sådan et arrangement landet i det østjyske.

Hvis jeg får en infektion, så får jeg anfald, og så kan jeg hverken tale eller gå rundt. Så har jeg gerne en måned eller sådan noget, hvor jeg ikke rigtig kan noget som helst, Benedicte Lynning Gorell, Astmatiker

30 astmatikere var mødt op for at lære mere om deres egen sygdom, og hvordan de døjer mindst muligt med den. Sygdommen kan nemlig fylde rigtig meget i en persons liv.

Benedicte Lynning Gorell oplever lange perioder, hvor hun må holde sig i ro, fordi hun er for syg til at gøre andet.

- Hvis jeg får en infektion, så får jeg anfald, og så kan jeg hverken tale eller gå rundt. Så har jeg gerne en måned eller sådan noget, hvor jeg ikke rigtig kan noget som helst, siger Benedicte Lynning Gorell, der er astmatiker, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var blandt andet besøg af en overlæge fra Bispebjerg Hospital, der skulle fortælle om sygdommens symptomer, behandlingsformer og meget andet, så de fremmødte astmapatienter i fremtiden bedre kan håndtere den.

Jeg havde fået et par anfald i skolen. Et udenfor idræt og et under idræt. Og så ville de ikke tage ansvar for det. Derfor var det lettere at udelukke mig og give mig et andet fag i 3.g. Anna Christine Mathiesen, Astmatiker

- Det gør, at man kan tage ansvar for sin sygdom og reagere, hvis man pludselig får det skidt eller får nye symptomer. Så kan man gå til lægen og få en god dialog omkring, om man er godt nok behandlet, siger Christine Højer Eriksen, der er rådgiver og projektmedarbejder ved Astma-Allergi Danmark.

Sygdommen kan være meget på tværs i hverdagen, og det har odderboen Anna Christine Mathiesen mærket. Hun blev nemlig udelukket af idrætsundervisningen på gymnasiet på grund af sin sygdom.

Astmaskolen havde torsdag 30 elever, der gerne ville være klogere på, hvordan de skal forholde sig til deres sygdom.

- Jeg havde fået et par anfald i skolen. Et udenfor idræt og et under idræt. Og så ville de ikke tage ansvar for det. Derfor var det lettere at udelukke mig og give mig et andet fag i 3.g, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Heldigvis tyder noget på, at det kan blive lettere i fremtiden.

Torben Sigsgaard har været med til at lave en stor undersøgelse, hvor de inkluderede astmatikere fra hele verden. Undersøgelsen viste, at astmatikere deler nogle gener, som er associerede til andre inflammatoriske sygdomme, som for eksempel Parkinson og diabetes.

Torben Sigsgaard er professor for Folkesygdomme på Aarhus Universitet.

- Det har vi ikke set før, men i den her undersøgelse var der tilstrækkelig mange deltagere til, at vi pludselig kunne se, at det bongede ud i vores genetiske analyser, siger Torben Sigsgaard, der er professor ved Institut for Folkesygdomme på Aarhus Universitet.

Ifølge professoren betyder det, at man med den konklusion er kommet tættere på en fælles kur på nogle af de ovennævnte sygdomme.

Møbler kan fremprovokere et anfald

Men på kortere sigt er der andre, der arbejder for at gøre astmatikernes hverdag lettere.

På Teknologisk Institut i Aarhus tester de hver dag produkter for de stoffer, der kan fremprovokere en reaktion for astmatikere.

Formaldehyd er et af de stoffer, der kan forårsage en allergisk reaktion fra en astmatiker.

- Formaldehyd findes for eksempel i lim eller lakker, så det er jo blandt andet i den stol, man har derhjemme. En helt naturlig komponent, siger Gitte Tang Kristensen, der er faglig leder på Teknologisk Institut i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Formålet er, at produkter med højt indhold af eksempelvis formaldehyd nogle gange kan produceres uden de stoffer, som astmatikerne reagerer på.

Anna Christine Mathiesen kunne ikke være med til idrætsundervisningen på grund af sin astma.

Selvom Anna Christine Mathiesen ikke er blevet hverken mere syg eller rask efter aftenens astmaskole, tager hun alligevel noget med hjem.

- Det har givet mig en øjenåbner. Jeg skal ringe til min lungemedicinske afdeling, før jeg har det så dårligt, at jeg ikke kan trække vejret overhovedet. Men jeg kan ikke komme tilbage til idræt, fordi jeg er gået glip af et helt år, siger hun.

Hvis man har vejrtrækningsproblemer eller hvæsende vejrtrækning, skal man altid kontakte sin læge.