Læg stemme til de talende skraldespande

Må jeg få dit nummer, eller hvor er du bare flink! Det er nogen af de positive tilråb, man kan blive mødt af, når man som borger i Randers putter skrald i skraldespandende.

De talende skraldespande i Randers har det sidste halvandet år smidt positive kommentarer efter borgerne, når de har fyldt dem med skrald.

Folk synes, at det er sjovt og spændende. Hvad siger skraldespanden mon, når man propper affaldet i? Frank Nørgaard (DF), formand for miljø- og teknikudvalget, Randers

- Folk synes, at det er sjovt og spændende. Hvad siger skraldespanden mon, når man propper affaldet i? fortæller formand for miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF).

Det er blevet taget godt imod af borgerne, og nu vil de takke borgerne for fylde skraldespandene med skrald.

- Borgerne har været dygtige og gode til at tage imod dem. Så nu får de mulighed for at lægge stemme til de talende skraldespande, fortæller projektleder på de talende skraldespande i Randers, Tenna Storgaard.

Skraldespandene har ti forskellige lyde, og især børnene synes, at det er sjovt.

Børn er helt pjattet med det. Der er tit børn henne for at åbne dem. Det motiverer børn meget. Tenna Storgaard, projektleder på de talende skraldespande.

- Børn er helt pjattet med det. Der er tit børn henne for at åbne dem. Det motiverer børn meget, fortæller hun.

Børn er pjattet med dem

Det er Frank Nørgaard enig i, han tror, at børnene bliver mere bevidste om affald.

- Idéen er bare, at man skærper noget opmærksomhed omkring det. Man har mulighed for at få sin stemme på. På den måde så lærer børnene, at man skal holde rent omkring sig og i sit miljø.

Her kan du se, hvor de talende skraldespande blandt andet er placeret.

Før projektet startede, var der nogen, der mente, at det kun var i Randers, at man hylder skraldespandenes intelligens, og at det var for fjollet.

- Det har vist sig at være en succes, siger Frank Nørgaard.

Tenna Storgaard fortæller, at det ikke er alle, der er lige vilde med opmærksomheden.

- Der er selvfølgelig nogen, der synes, at det er intimiderende. Især yngre piger kan synes, at der er nok fokus på dem, fortæller hun.

I løbet af fredag eftermiddag bliver der opstillet et lydstudie, og så kan borgerne få lov til at indtale kommentarer.

