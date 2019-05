LA vil give de unge tid på studierne – de studerende er positive

I et nyt unge-udspil vil Liberal Alliance gøre op med flere af de nuværende regler på uddannelsesområdet.

Der skal være plads til at tage fejl og skifte retning, lyder budskabet.

- Unge er meget forskellige. Nogle har fart på, andre har brug for lidt mere tid. Der er brug for mere fleksibilitet, siger partileder for Liberal Alliance, Anders Samuelsen.

Helt konkret vil Liberal Alliance afskaffe uddannelsesloftet, rulle fremdriftsreformen tilbage og fjerne loftet over, hvor meget man må tjene ved siden af SU’en.

Studerende er positive

Mellem de latinske gloser og tykke bøger på læsesalen i Aarhus Universitet er det nye udspil fra Liberal Alliance også blevet et samtaleemne i pauserne.

Det er positivt, at de vil fjerne fremdriftsreformen. Jeg tror ikke, at man bliver en bedre samfundsborger ved at blive presset igennem et uddannelsessystem. Caroline Greve, medicinstuderende, Aarhus Universitet.

Her er der blandede meninger om, hvad de forskellige udspil fra Liberal Alliance har af betydning.

Caroline Greve studerer til dagligt på Aarhus Universitet. Hun ser gerne, at fremdriftsreformen bliver fjernet.

- Det er positivt, at de vil fjerne fremdriftsreformen. Jeg tror ikke, at man bliver en bedre samfundsborger ved at blive presset igennem et uddannelsessystem, siger Caroline Greve, der er medicinstuderende på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er særligt fremdrifsreformen, som de unge på Aarhus Universitet gerne ser afskaffet.

Ingen loft på indkomst

Udover fremdriftsreformen og uddannelsesloftet vil Liberal Alliance også have fjernet loftet over, hvor meget studerende må tjene ved siden af SU’en.

Før skat må man i dag på en videregående uddannelse tjene 13.375 kroner om måneden ved siden af sin SU.

- Hvorfor skal de unge ikke have mulighed for at arbejde lidt mere uden at få en dummebøde. Det synes vi, er urimeligt. SU’en er et grundbeløb i vores øjne, og så skal man have lov til at tjene, det man har lyst til, ved siden, siger Anders Samuelsen.

Det er medicinstuderende Katrine Væsel ikke helt enig i. For ifølge hende får man SU af en grund.

- Vi får i forvejen gratis uddannelse og SU’en gør, at man kan fokusere på sit studie. Man kan sige, at dem der har meget mere overskud til at arbejde meget ved siden af studiet, de er heldige og behøver måske ikke at få så meget støtte af staten, siger Katrine Væsel, der studerer medicin på Aarhus Universitet, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Liberal Alliances udspil foreslår partiet desuden, at der skal bygges 11.000 nye studieboliger.