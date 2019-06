Kystsikring indviet med sang

Omkring 600 mennesker var lørdag samlet ved Anholts nye kystsikringsanlæg, der hermed er blevet officielt indviet.

- Dagen har været overvældende. Der var rigtig mange mennesker med til selve indvielsen. Folk var i godt humør og der var en stolthed over, at man havde været med til at bidrage til anlægget, fortæller projektleder på indvielsen Julie Preut.

Af de 16 millioner kroner, som anlægget har kostet, er omkring en million blevet indsamlet gennem såkaldt crowdfunding. Beboere og gæster på Anholt har bidraget økonomisk til projektet, og har dermed indsamlet pengene.

En lang rejse

Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) var sammen med kommunaldirektøren og den øvrige kommunalbestyrelse sejlet til Anholt for at være med i lørdagens festligheder.

- Vi har været på en lang rejse sammen. I startede den for I havde hverdagen herovre, sagde Jan Petersen (S) i sin tale til anholterne under indvielsen.

Her ses to af de nye høfder fra Anholts Nordbjerg. Foto: pressefoto

Kystsikringen er nemlig langt fra kommet af sig selv, men er et resultat af mange års politisk kamp. Anholterne gjorde allerede i 2005 kommunen opmærksom på problemerne med, at dele af øen forsvandt i havet, når en storm susede forbi.

- Men da dele af vejen blev skyllet bort, gik det op for os politikere, at det her var alvor og det skulle der gøres noget ved, sagde borgmesteren.

De tre nye høfder, som udgør rygraden i Anholts nye kystsikring kan ses til venstre i billedet - ikke langt fra Anholt Havn. Foto: Privat - Bo Mølbak

Flot sikring af vejen

Nu er problemet forhåbentlig løst. I hvert fald er der for at kystsikre Anholt blevet bygget tre store bølgebrydere i granitmateriale. Bølgebryderne har en længde på 70 meter og er placeret cirka 80 til 130 meter ud for kysten.

Kystsikringen skal blandt andet sikre øens hovedvej, Nordstrandsvej, som har været hårdt ramt af storme og uvejr, der har skyllet vejen væk flere gange.

- Nu står vi her og kan se den her rigtig flotte kystsikring, lød det fra en glad Liselotte Arentz Sørensen, under en tale ved indvielsen. Hun er formand for Anholt Borgerforening, der gennem hele forløbet har haft en finger med i spillet om kystsikringen.

Musikalsk tak

Ud over de to taler blev der ved lørdagens indvielse af kystsikringen også sunget en takkesang skrevet af Anholts musiklærer Jakob Grell.

- Kysten den lå blottet. Anholt på skafottet, sang de godt 600 fremmødte på stranden akkompagneret af lærerens guitarspil på melodien ”I en kælder sort som kul”.

For den manglende kystsikring har betydet, at øens hovedvej Nordstrandsvej i flere omgange har været skyllet væk.

De nye kystsikringer skulle nu gerne forhindre, at det kan ske igen.

- Jobbet det blev klaret og vor ø bevaret, sluttede anholternes sang.