Kyniske Randers nedsabler tandløse Esbjerg

Randers FC havde den fornødne kvalitet foran mål, da holdet søndag på udebane besejrede Esbjerg fB med 3-0 i 3F Superligaen.

Hjemmeholdet har i denne sæson haft svært ved at score mål, og det var ingen undtagelse søndag eftermiddag.

Randers viste til gengæld stor skarphed foran mål, og med to hurtige mål efter pausen lukkede mandskabet definitivt kampen.

Efter ni kampe er status, at Randers overtager rækkens syvendeplads med 11 point, mens Esbjerg fortsat er i bunden med kun fem point.

I kampens første 45 minutter bølgede spillet meget frem og tilbage mellem felterne, men begge hold havde problemer med at skabe store målchancer.

Derfor lignede det unægteligt, at holdene kunne gå til pause med 0-0 indtil ét minut før pausefløjtet.

Randers' højre back, Björn Kopplin, modtog bolden bagest i feltet, trak den over til sit venstreben og lagde den flot op i det lange hjørne til en 1-0-føring til gæsterne.

Der var meget at glæde sig over for spillerne, da Randers FC slog luften ud af Esbjerg fB. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

To mål på fire minutter

Føringen til gæsterne blev hurtigt fordoblet i starten af anden halvleg.

Efter 52 minutter tog angriber Emil Riis et træk ind i feltet og sparkede bolden fladt i Esbjerg-målet til 2-0.

Ondt blev hurtigt værre for hjemmeholdet, da midtbanespiller André Rømer fire minutter senere bragte Randers foran 3-0 efter et langt indkast.

Som om det ikke var skidt nok for Esbjerg, så modtog forsvarsspiller Rodolph Austin efter 64 minutter sit andet gule kort og måtte gå tidligt i bad.

Randers holdt bolden sikkert i egne rækker resten af kampen og kunne tage tre sikre point med hjem.

