Kyllingefrikadeller og rodfritter trækkes tilbage

Har du købt kyllingefrikadeller eller en pose med rodfrugter på det seneste? Så skal du nok granske informationerne på pakningen lidt grundigt.

For onsdag eftermiddag trækkes der to forskellige produkter tilbage. Det skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Det første produkt, der er trukket tilbage, er ”Vores Rodfritter”, der sælges i Føtex og Bilka butikker over hele landet. Her er årsagen defekt produktionsudstyr, og der er derfor risiko for, der er plastikstykker i produktet.

Læs også Grædefærdig dyrepasser gav næsehorn farvelkys

Så hvis du har sådan en pose med rodfrugter, der er produceret den 4. oktober, og er bedst før 3 oktober 2020.

Det er også defekt produktionsudstyr, der er skyld i, at der trækkes et parti kyllingefrikadeller tilbage. Der er tale om produktet med navnet ”GO’e kyllingefrikadeller”, der har datomærkningen bedst før 10. august 2019. Her er der risiko for metalsplinter i frikadellerne. Produktet er solgt i Netto-butikker landet over.

Hvis du har købt disse produkter, så er rådet fra Fødevarestyrelsen at kassere dem, eller levere det tilbage til den butik, hvor det er købt.