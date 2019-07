To kvinder på gratis ø-hop: Sådan har de gjort

Normalt ser man blaffere stå langs vejene med tommelfingeren i vejret i håb om et lift, men et par aarhusianske studerende har taget blafferiet til nye højder.

De seneste dage har de nemlig blaffet til søs.

De startede på Tunø, hvor de hang sedler op på havnen og lavede opslag i Facebook-grupper, og det gav pote. En familie ringede til de to kvinder og tilbød at tage dem med til Samsø.

- Vi havde lyst til at sejle og har begge lidt sejlererfaring. Vi har ikke vores egen båd, så vi tog bare chancen for at se, om nogen havde lyst til at have os med, siger sygeplejerskestuderende Sofie Bergland til TV2 ØSTJYLLAND.

Det sociale og fællesskabet er i højsædet for de to blaffere.

Stor succes

De unge kvinder brugte et par dage på Samsø, inden de fandt et lift tilbage til Ebeltoft på fastlandet, hvor deres blaffer-projekt sluttede torsdag.

Et projekt, der ifølge de to kvinder, har været en succes.

- Vi har fået virkelig god respons. De har været virkelig rare og positive og mange har været interesserede i, hvordan det fungerede, siger Ditte Lindblad, der er journaliststuderende.

- Der har været sindssygt mange likes på vores opslag, og vi har fået beskeder fra folk, som er nysgerrige og gerne vil prøve det selv. Det har været positivt hele vejen igennem.

Billigt og hyggeligt

Sofie Bergland og Ditte Lindblads blaffereventyr blev søsat, da de to unge kvinder måtte sande, at økonomien ikke rakte til den helt store ferie.

Det er vildt hyggeligt at møde fremmede mennesker. Ditte Lindblad, blaffer

- Vi havde ikke lyst til at bestille flyrejser. Vi er på SU og har ikke så mange penge, det ville koste os hele vores pengepung, hvis vi skulle betale vores egen transport, siger Sofie Bergland.

Økonomien var dog ikke den eneste motivation for, at de to kvinder endte med at bruge deres ferie på at blaffe til havs.

- I bil er det et meget kort møde, og man har ikke noget fælles ansvar for at komme frem, som man har på en sejlbåd. Der skal et stort samarbejde til for at komme i havn og sikkert frem, siger Sofie Bergland.

- Det er vildt hyggeligt at møde fremmede mennesker og komme i kontakt med nogen, man ikke normalt ville snakke med, siger Ditte Lindblad.

Større planer næste år

René Vitting Andersen havde de to kvinder med på turen fra Samsø til Ebeltoft, og han er også positivt stemt over for projektet.

Vi skal have flere unge mennesker ud i sejlsporten. René Vitting Andersen, sejler

- Jeg synes det er et godt initiativ, de tager. Vi skal have flere unge mennesker ud i sejlsporten, siger han.

Den udelukkende positive respons, som pigerne har fået, har givet dem motivation til at blaffe videre næste sommer.

- Jeg tror vi tager afsted igen næste år på en lidt længere tur, siger Sofie Bergland.