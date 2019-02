Kvinder forbudt! Mandeklub deler madglæde og livshistorier

50 mænd og 300 stykker flæsk.

Det var hovedingredienserne, da mandeklubben i Skanderborg torsdag mødtes i Kirkecenter Kirkebakken.

Læs også Gravemaskine river historisk rådhus ned - nu kan det ikke stoppes

En af de mænd, der står bag klubben, er Elmer Lauridsen. Han fik idéen, da han var med sin kone til foredrag.

- Jeg var til nogle foredrag her i byen, hvor der sad 19 damer og to mænd. Så undrede jeg mig over, hvor mændene var henne. Og så tænkte jeg, at det måske kunne være sjovt at lave en mandeklub, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

02:32 Der falder ikke mange jokes under bæltestedet, selvom kvinderne ikke er med, siger Elmer Lauridsen om mandeklubben. Luk video

Derefter tog han sammen med fire andre mænd initiativ til at starte mandeklubben - og medlemstallet er vokset betragteligt.

- Vores oplevelse er, at folk er rigtig glade for det. Der er stort set ingen, der holder, hvis de ikke flytter fra Skanderborg. Det har stor popularitet, vi har ramt noget, siger Elmer Lauridsen.

Læs også Tre kvinder døde i brand på plejehjem - nu vil politikere stramme reglerne

Der er 65 medlemmer i mandeklubben, og alderen varierer fra 55 til 90 år. Ventelisten er lang.

Til mandeaftenerne bliver der ind imellem inviteret folk udefra, som skal holde oplæg, og hver anden gang fortæller ét af medlemmer om sin livshistorie.

01:28 TV2 ØSTJYLLAND var med, da der torsdag aften blev holdt mandeaften i Kirkecenter Kirkebakken i Skanderborg. Luk video

Undersøgelser viser, at socialt samvær er livsforlængende og har en helbredende effekt. Det konkluderer Center for Sund Aldring. Og ifølge dagens deltagere, så kan den slags engagement kræve lidt ekstra for mænd.

- Hvis ikke vi hyggede os sammen, hvis ikke vi havde noget ping-pong, så gad mændene det ikke. Vi skal have restemad om lidt, og det betyder, at vi sidder og hygger os i en halv times tid. Så får vi nok en øl til maden, fortæller Elmer Lauridsen.

Læs også Særlige tilbud på Facebook giver kunder i butikken