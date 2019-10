Kvinder fester i den gode sags tjeneste

Hvordan samler man på sjoveste vis penge ind til et godt formål? Det gør man selvfølgelig ved at holde en fest. Det er da klart.

Og det er præcis, hvad de gør i Solbjerg. Her er byens borgere både trætte af og ærgerlige over idrætsfaciliteterne, som de mener, er utidssvarende.

Derfor forsøger de selv at løse problemet ved at afholde en stor damefrokost, hvor al overskuddet går til den lokale idrætsforening.

- Den helt store drøm er at få en ny hal, for der er simpelthen kapacitetsmangel for alle de idrætsfaciliteter, vi gerne vil have i byen, siger Lene Staub, der er medarrangør på Damefrokosten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lene Staub håber, at årets damefrokost giver et overskud på 40.000 kroner.

I år er temaet Melodi Grand Prix. Derfor er der i løbet af i aften live band, som spiller Melodi Gran Prix musik og quiz.

”Der skete for lidt”

Egentlig startede traditionen for fire år siden, fordi nogle af de lokale kvinder mente, at der manglede sociale arrangementer i byen.

- Vi blev overrasket det første år, hvor vi holdt det. Vi løb tør for hvidvin allerede ret tidligt inde i festen, siger Nadja Jonassen, der også er medarrangør på damefrokosten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men i dag, lørdag, var der rigelige mængder hvidvin.

Damefrokosten er også blevet stedet, hvor de mange nye tilflyttere til Solbjerg får mulighed for at blive en del af fællesskabet i byen.

Det tætteste man kom på en mand til festen, var disse skæggede damer.

- Det giver bare et mega sammenhold. Vi kender jo nu hinanden på kryds og tværs, og vi får nye venskaber, siger Rikke Mogensen, der er med til damefrokosten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sidste år var der 300 kvinder med til damefrokosten. I år har de slået rekord med 340 deltagere.

