Kvindelige politikere: Derfor har vi brug for flere kvinder i Folketinget

Der skal flere kvinder i Folketinget. Så klar er beskeden fra seks kvindelige folketingskandidater, der lørdag stillede op til paneldebat mellem partier fra begge fløje.

- På tværs af partierne er vi enige om, at det er vigtigt, at der er mange kvindelige medlemmer af Folketinget. I dag er det sådan, at der kun er 37 procent af folketingsmedlemmerne, der er kvinder. Derfor gør vi opmærksom på, at der er mange kvinder på stemmelisten, og det er en god ide at stemme på os, siger Britt Bager (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom partierne inden længe skal kæmpe om at få folkets stemmer til folketingsvalget, stod de alligevel sammen om budskabet.

Der var repræsentanter fra seks forskellige partier, men de havde alle samme holdning til kønsfordelingen i Folketinget.

- Jeg synes, det er vigtigt at tale om det, for der er et stykke vej til ligestilling. Bare kig på lønforskellene, hvor kvinderne halter bagefter, og det er heller ikke kvinderne, der nødvendigvis render ud og får det store topstillinger rundt omkring, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Kønnene kan noget forskellige

Arrangementet fandt sted på Kvindemuseet i Aarhus, og ifølge de kvindelige politikere kan der være fordele i af have en lige fordeling mellem mænd og kvinder blandt de mennesker, der tager beslutninger på vegne af borgerne.

- Vi har jo et meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark, hvor kvinderne ofte har traditionelle kvindejobs og mændene har traditionelle mandejobs, og det gør, at mænd og kvinder ofte har en forskellig erfaring fra deres arbejdsliv og familieliv, og derfor er det vigtigt, at vi får de perspektiver ind i Folketinget, siger Iben Sønderup (A) til TV2 ØSTJYLLAND.

Debatarrangementet fandt sted på Kvindemuseet i Aarhus

Men selvom det centrale budskab var at få flere til at vælge kvinder ind, så ønsker politikerne ikke, at man stemmer på nogen, kun på baggrund af deres køn.

- Vælgerne skal selv bestemme, hvem de stemmer på. Når vi laver det her arrangement, så er det for at gøre opmærksom på, at der er en mindre repræsentation af kvinder i Folketinget, end der er i befolkningen, siger Britt Bager.

Det vides endnu ikke, hvornår folketingsvalget kommer, men når det gør, håber politikerne, at kvinderne vil høste lidt flere stemmer, end de plejer.

- Jeg mener, at Folketinget skal repræsentere befolkningen. Både når det angår køn, når det angår arbejdsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund, siger Mette Hjermind Dencker (O) til TV2 ØSTJYLLAND.