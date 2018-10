Kvinde tilbudt penge for at gå med mand i solarium

"Advarsel til jer unge piger!"

Sådan starter et opslag i Facebook Randers.

Vi kan bekræfte, at vi, lidt over klokken 15 mandag, fik en anmeldelse fra en kvinde, som var blevet tilbudt penge af en ældre mand for at gå i solarium med ham. Jannie Lundager, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

Mandag klokken lidt over 14 blev en 21-årig kvinde stoppet af en ældre herre i krydset ved Mariagervej i Randers.

Manden spurgte om kvinden ville tjene 1.000 kroner.

For at få pengene skulle hun gå med ham i solarium.

Han var også interesseret i om kvinden havde nogle veninde, der også havde lyst til at tage med ham i solarium.

Kvinden afslog, og hun meldte ham til politiet.

- Vi kan bekræfte, at vi, lidt over klokken 15 mandag, fik en anmeldelse fra en kvinde, som var blevet tilbudt penge af en ældre mand for at gå i solarium med ham, bekræfter Jannie Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, overfor TV2 ØSTJYLLAND.

På bar bund

Manden beskrives som mellem 50 og 70 år samt spinkel af bygning.

Han havde hvidt hår og var iført en blå fleecetrøje.

Der er umiddelbart ikke andre, som manden har henvendt sig til i mandags.

- Vi har ikke så meget at gå efter i sagen, så vi hører meget gerne fra folk, som eventuelt kan have overværet episoden eller har oplevet noget lignende, siger Janni Lundager.