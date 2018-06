Kvinde taget for spritkørsel med tre børn i bilen

Hvis man har været på en våd bytur, går der mange timer, før det igen er tilladt at køre bil.

Det blev en 34-årige kvinde en del klogere på søndag i Randers, hvor hun klokken 13.00 blev standset af politiet og sigtet for spirituskørsel.

Det var ifølge Østjyllands Politi en anden bilist, der havde set kvinden køre rundt og bemærket, at hun flere var ved at påkøre både skilte, helleanlæg og andre bilister.

De seneste tal viser fra vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik viser, at der i perioden 2013-2017 blev dræbt 140 mennesker i trafikken, og 829 personer kom alvorligt til skade i ulykker med påvirket fører af et motoriseret køretøj. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Politiet blev derfor tilkaldt, og ved Tørvebryggen ved Randers Regnskov blev den 34-årige bilist, der havde tre børn på bagsædet stoppet.

Her viste en alkometertest, at hun var påvirket af alkohol over det tilladte, hvorfor hun blev sigtet for spirituskørsel.

- Kvinden erkendte, at hun havde været i byen og drukket aftenen forinden og først var kommet hjem klokken 5.00 om natten, siger kommunikationsrådgiver Jeanette Løv Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Eksempel: Damen på billedet her vejer 65 kg og forbrænder derfor ca. 1 genstand på 1 time og 45 minutter. Forbrændingen går dog først rigtigt igang efter ca. 45 minutter. Det betyder, at hendes promille først vil ramme 0 kl. 11.45 næste dag. Kilde: Rådet for Sikker Trafik Foto: Rådet for Sikker Trafik

Østjyllands Politi anbefaler, at man går med livrem og seler og begrænser sig til maks én genstand, hvis man ved, at man skal ud at køre senere.

- Det afhænger af mange forhold, hvornår man er frisk til at køre, ens forbrænding, søvn mad og så videre. Hvis man ved, at man har et ærinde og skal køre bil næste formiddag, skal man ikke gå i byen og drikke sig fuld. Man skal slet ikke begynde på det her med at forsøge at regne sin promille ud, man skal nøjes med at drikke en enkelt genstand aftenen inden, så man er klar til at køre, siger Jeanette Løv Rasmussen.

59-årig mandlig bilist fik konfiskeret bilen

Den 34-årige kvinde er ikke den eneste, der søndag blev sigtet for spirituskørsel.

I Grenaa blev en 59-årig mand sidst på aftenen stadset på Markedsgade. Efter at have talt med manden fik betjentene mistanke om, at han var påvirket af alkohol. den 59-årige blev derfor bedt om at puste i en alkometertest, som han blæste op på mere en 2.0.

Det var et sted her på Markedsgade i Grenaa, at den 59-årige blev anholdt og sigtet for spirituskørsel. Foto: Google Street View

Grundet den høje promille fik han taget sit kørekort og beslaglagt sin bil med henblik på konfiskering.

Bule i hovedet og sigtet for spritkørsel

Også ved Ørsted på det nordlige Djursland blev en bilist sigtet for spirituskørsel søndag. Denne gang en 67-årig mand, som var kørt i grøften på Rougsøvej.

Da en kvinde så manden ligge på jorden efter uheldet med en bule i hovedet og ville tilkalde en ambulance, blev den 67-årige ifølge politiet sur. I stedet blev politiet tilkaldt, og alkometertesten viste 'et stykke over det tilladte'. Manden blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.