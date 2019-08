Kvinde svindlede for 30.000 kroner på populær genbrugs-app

Legetøj, pusleborde og klapvogne. Listerne er lange over de ting, man skal anskaffe sig, når man har mindre børn. Og derfor er der også mange, der benytter sig af forskellige former for genbrugssider på nettet.

Desværre kan det ende ud med, at de penge, man troede, var sparret, bliver brugt på udstyr, som man aldrig selv får i hænderne.

Det er, hvad en 29-årig kvinde fra Randers er blevet sigtet og nu varetægtsfængslet i fire uger for ved Retten i Randers i dag.

- Hun er sigtet for 49 forskellige forhold. På App’en Reshopper, hvor man kan købe brugt børnetøj og udstyr har hun oprettet en profil, hvor hun har sat en masse forskellige ting til salg. Køberne har henvendt sig til hende, og hun har så bedt dem overføre pengene til en konto, forklarer Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder for Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har igennem længere tid haft kontakt til hende og efterforsket sagen Janni Lundager, kommunikationsmedarbejder, Østjyllands Politi

Og den forklaring kan ved første øjekast lyde ganske harmløs og som en helt almindelig handel mellem to private personer på nettet. Men køberne modtog aldrig sine varer.

- Hun har aldrig sendt varerne, fordi hun ikke har været i besiddelse af dem, udtaler Janni Lundager.

Svindleriet har handlet om varer helt ned til 100 kroner og op omkring de 1700 kroner. Men alt i alt er der tale om svindel for omkring 30.000 kroner i løbet af en toårig periode.

- Vi har igennem længere tid haft kontakt til hende og efterforsket sagen. Men da der blev ved med at komme nye forhold, så mente vi, at der var grundlag for et grundlovsforhør, siger Janni Lundager.

Netop fordi, kvinden har brugt metoderne siden oktober 2017 og frem til 7. juli i år, så er hun blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør i dag.

Hvis det lyder for godt til at være sandt, så skal man nok afstå fra at gennemføre handlen Janni Lundager, Østjyllands Politi

- Det sker på den baggrund, at man vurderer, at hun vil blive ved med det, hvis vi ikke varetægtsfængsler hende, forklarer Janni Lundager.

Kvinden har tilstået samtlige forhold.

Østjyllands Politi har nogle generelle råd, som man som køber kan tænke over, når man handler med private på nettet.

- Nu snakker vi handel mellem private, så er der tre ting, man skal tænke over. Det ene er, at man kan lave en googlesøgning på personen, man handler med. Så finder man måske ud af, om andre er blevet snydt. Nummer to råd: er du det mindste i tvivl, så vent til du har varen med at overføre pengene. Tredje: Hvis det lyder for godt til at være sandt, så skal man nok afstå fra at gennemføre handlen, siger Janni Lundager.