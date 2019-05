Kvinde ringede til moské i Aarhus: 50-70 personer vil angribe

Østjyllands Politi fik kort før midnat lørdag en anmeldelse fra Tyrkisk Kulturforening, der står bag moskéen Ulû Cami vest for Aarhus.

Det fortæller vagtchef Michael Ørum.

Politiet fik at vide, at en kvinde havde ringet til moskéen og sagt, at 50-70 personer ville angribe stedet.

Ifølge kilder, som TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med, skulle det være sket under en fællesspisning i forbindelse med ramadanen.

Politiet rykkede derefter ud til moskeen på Sintrupvej 53 i Brabrand.

Kortet viser, hvor moskeen ligger. 7000 tyrkere hører under moskeen.

Ringede med hemmeligt nummer

- Vi kører derud med en indsatsleder og en politipatrulje. De har selv evakueret bygningen, da vi kommer frem. Vi undersøger stedet og finder ikke noget mistænkeligt, siger vagtchef Michael Ørum til TV2 ØSTJYLLAND.

Der mødte ikke 50-70 op på stedet, efter politiet var kørt, så truslen viste sig at være løgn.

Kvinden, der ringede, sagde ikke hvem, hun var, og hun ringede fra hemmeligt nummer. Politiet vil gennem dataindsamling prøve at finde ud af, hvem kvinden er.

Jeg kan selvfølgelig ikke love noget, men jeg forestiller mig ret hurtigt, at vi kan finde den person. Michael Ørum, vagtchef ved Østjyllands Politi.

- Vi ser, om vi ret hurtigt kan løbe den op. Jeg kan selvfølgelig ikke love noget, men jeg forestiller mig ret hurtigt, at vi kan finde den person, selvom hun har ringet fra hemmeligt nummer, siger Michael Ørum, men der er ingen grund til at være bekymret, hvis han bor i området og kommer i moskeen.

Senay Arikan Tanis er talsperson for Tyrkisk Kulturforening, og hun bekræfter, at de modtog en trussel, som de tog alvorligt, og ringede til politiet.