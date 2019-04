Kvinde kørte 129 kilometer i timen inden for byskiltet

Det koster en 21-årig kvinde kørekortet, efter at hun tirsdag blev stoppet af politiet ved Hasle Ringvej i Aarhus V.

Kvinden kørte 129 km/t, hvor hastighedsbegrænsningen er på 70 km/t.

Jeg synes, det er alt for galt. Jeg er glad for, at mine kollegaer var derude. Heine Hansen, Østjyllands Politi

- Jeg synes, det er alt for galt. Jeg er glad for, at mine kollegaer var derude. Nu håber jeg, at den 21-årige har fået sig en lærestreg, siger Heine Hansen fra Østjyllands Politi.

129 km/t, hvor man må køre 70 km/t = betinget frakendelse af kørekortet til en 21-årig kvinde.

Vi har igen været på færdselskontrol i det vestlige Aarhus - se hvad det førte med sig i dagens uddrag af døgnrapporten https://t.co/NLLgeOJpkm #politidk #anklager pic.twitter.com/c9elquzALc — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) April 10, 2019

Indsatser så længe det er nødvendigt

Og den 21-årige kvinde var bestemt ikke den eneste, der fik ørerne i maskinen.

Østjyllands Politis færdselsafdeling og lokalpolitiet i Aarhus Vest gennemførte nemlig tirsdag eftermiddag og aften en færdselsindsats i det vestlige Aarhus.

Det gav i alt 18 sigtelser.

- Jeg synes, at 18 sigtelser er forholdsvis meget. Vi har blandt andet sigtet nogen for kørsel uden førerret, narkokørsel og kørsel i frakendelsestiden, siger Heine Hansen, der er leder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi vil fortsætte med at foretage færdselsindsatser i området.

- Så længe vi oplever, at der er områder, hvor vi kan konstatere så mange overtrædelser, så bliver vi ved med at komme, siger Heine Hansen fra Østjyllands Politi.