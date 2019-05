Kvinde i kørestol må tisse i bukserne: Kan ikke få hjælp til toiletbesøg

For mange mennesker er toiletbesøg ikke noget, der kræver særlig planlægning, men sådan er det ikke helt for 46-årige Marie-Louise Hahn, der bor i Viby ved Aarhus.

Det er grotesk, at jeg skal sidde og tisse i bukserne, 46 år gammel, og det kan man bare ikke være bekendt. Marie-Louise Hahn

Siden hun som 15-årig fik to svulster i hjernen, har hun siddet i kørestol, og derfor skal hun have hjælp, når hun skal på toilettet. Den hjælp har hun altid kunnet få, men ikke længere.

Hver dag fra klokken 14 til 22 har hun en personlig assistent, der hjælper hende med dagligdagens gøremål - også noget så basalt som toiletbesøg. Når hendes personlige assistent ikke er hos hende, er det normalt plejere fra Aarhus Kommune, der kommer hende til undsætning, hvis hun skal på toilet.

Om morgenen og formiddagen kommer plejere fra Aarhus Kommune forbi Marie-Louise Hahn for at hjælpe. Tidligere har hun også kunnet ringe til dem, hvis hun har haft behov for at komme på toilettet uden for de tidspunkter, plejerne eller den personlige assistent er hos hende.

Normalt har hun haft brug for at ringe efter plejerne én eller to gange om måneden uden for de aftalte tidsrum.

Uddrag af det brev, Aarhus Kommune har sendt til Marie-Louise Hahn.

Men efter godt og vel 25 år med den ordning, har hun nu modtaget et brev om, at hun ikke længere kan få hjælp fra Aarhus Kommune.

- Jeg har faste aftaler klokken ni og halv 12. Hvis jeg skal på toilettet klokken 10.30, så er der nu ikke nogen mulighed for, at jeg kan ringe til nogen og bede dem om at komme, siger Marie-Louise Hahn til TV2 ØSTJYLLAND.

'Såfremt din personlige hjælper er syg eller fraværende, skal du eller dit arbejdsgiverfirma selv finde en erstatning for hjælperen. Du vil derfor ikke længere kunne få hjælp fra hjemmeplejen, hvis din personlige hjælper er syg eller fraværende af anden årsag', står der blandt andet i brevet.

Hold dig eller tis i bukserne

Derfor har hun nu kun to muligheder: Enten at holde sig - eller at tisse i bukserne. Nogle gange er det gået bedre end andre.

- Det er grotesk, at jeg skal sidde og tisse i bukserne, 46 år gammel, og det kan man bare ikke være bekendt, siger hun.

Årsagen er, at hun tidligere boede i Silkeborg Kommune, og derfor er det dem, der betaler for hendes personlige hjælper. Det er også dem, der skal stå for pleje i de timer af døgnet, hvor hjælperen har fri.

- Jeg synes, det her system er rigtig stift og ufelksibelt, at man ikke kan få lov til at gå på toilettet, når man har brug for det, siger Marie-Louise Hahn.

I Marie-Louises tilfælde er vi ude i, at det næsten er så langt som et servicemål kan komme ned, og hvor langt vil vi være bekendt at gå i forhold til, hvad der også er værdigt. Rikke Kastbjerg, Dansk Handicap Forbund

Selvom det er 25 år siden, at Marie-Louise Hagen flyttede fra Silkeborg Kommune til Aarhus, så er Silkeborg Kommune stadig såkaldt handlekommune. Det betyder, at Silkeborg Kommune både har ansvaret for den personlige assistent og for, at Marie-Louise Hagen får hjælp, når hendes assistent ikke er der.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med socialchef i Silkeborg Kommune, Dorte Eastwood, der hverken ønsker at kommentere på den konkrete sag eller på serviceniveauet generelt i kommunen.

Silkeborg Kommune har tilbudt at betale for, at Marie-Louise Hahn kan få en aftale med hjemmeplejen i Aarhus Kommune, som gør, at hun kan ringe til dem, hvis hun en gang i mellem har brug for at komme på toilettet uden for de aftalte tidspunkter.

Men det tilbud har Aarhus Kommune afvist.

Aarhus Kommune mener ikke, at de har ressourcer til at have en 'buffer' klar til at hjælpe Marie-Louise Hahn, hvis hun har brug for hjælp. Det siger Jens Lassen fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Langt fra enestende tilfælde

Marie-Louise Hahns historie er desværre ikke enestående. Hos Dansk Handicap Forbund oplever de, at flere og flere af deres medlemmer får frataget hjælp til helt basale behov.

- Jeg har fået oplyst fra vores rådgivning på Dansk Handicap Forbunds hovedkontor, at vi kender til flere tilfælde også fra andre kommuner. Så det er ikke enestående, at vi ser, at servicemålene bliver reduceret, siger Rikke Kastbjerg, der er næstformand i Dansk Handicap Forbund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Rikke Kastbjerg fra Dansk Handicap Forbund mener ikke, det er værdigt at lade Marie-Louise Hahn vente i timer på toiletbesøg.

Hun mener ikke, at hverken Aarhus eller Silkeborg Kommuner kan være bekendt at lade Marie-Louise i stikken.

- I Marie-Louises tilfælde er vi ude i, at det næsten er så langt som et servicemål kan komme ned, og hvor langt vil vi være bekendt at gå i forhold til, hvad der også er værdigt? At hun skal indrette sig under det. Det, synes jeg, virker noget uværdigt, siger næstformanden i Dansk Handicap Forbund.