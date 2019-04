Kvinde anholdt for bombetrussel mod forsorgshjem

Samtlige beboere på Forsorgshjem Østervang blev søndag evakueret, efter stedet om formiddagen modtog en bombetrussel over telefon.

Hun har nægtet kendskab til at indtelefonere en bombetrussel, så nu skal vi have efterforsket sagen yderligere. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Nu er en 37-årig kvinde fra Silkeborg anholdt og sigtet en for at indgive bombetruslen. Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi finder frem til kvinden i løbet af dagen, og så aftaler vi med hende, at hun selv kommer ind på politigården i Aarhus, hvor hun bliver anmeldt og sigtet, siger kommunikationsrådgiver for Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forsorgshjemmet tilbyder hjælp til hjemløse voksne, der har sociale problemer. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Efterfølgende blev det vurderet, at der ikke var grundlag for at fremstille den 37-årige i grundlovsforhør.

- Hun har nægtet kendskab til at indtelefonere en bombetrussel, så nu skal vi have efterforsket sagen yderligere og se, hvilket grundlag der er for atrejse tiltale, sigerJanni Lundager.

Østjyllands Politi gennemsøgte forsorgshjemmet med sprængstofhunde – eller bombehunde – og først omkring klokken 17 søndag gav politiet grønt lys til, at hjemmets beboere kunne returnere.

Det var forstander på forsorgshjemmet, Jakob May, der kunne oplyse TV2 ØSTJYLLAND om bombetruslen.

Politi og Aarhus Kommune evakuerer beboere fra Forsorgshjem Østervang. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

- Man er i gang med at gennemsøge huset for en bombe, fordi der er indgivet en bombetrussel. Det er en helt unormal situation, men det bliver håndteret meget professionelt, sagde han søndag eftermiddag til TV2 ØSTJYLLAND.

