Kviklånsfirmaer går målrettet efter onlinespillere

Når kviklånsfirmaer markedsfører hurtige lån med høje renter, kan de via Facebook målrette deres annoncer, så de rammer spilinteresserede danskere.

230.000 danskere er registreret i Facebooks målgruppe af danskere i alderen 18-65 år, som via deres færden på nettet har vist interesse for kasino, poker, gambling, mobile gambling og roulette.

Ifølge direktør Allan B. Jørgensen fra det digitale rådgivningshus Web2media er det helt almindeligt, at annoncører går efter særlige målgrupper, skriver Jyllands-Posten.

Han forklarer, at grupperne er baseret på algoritmer i Facebook og Google, som registrerer, hvilke sider man har besøgt, og hvilke annoncer man har kigget og klikket på.

Netop det var baggrunden for, at Peter Brodersen fra Amager forleden modtog en annonce fra favoritlån.dk. Han blev vred, da han fandt ud af, at han fik den, fordi han var registreret som interesseret i onlinespil.

03:45 19-årige Marcus Mossalski Nielsen har mistet 122.000 kroner på spil. Han betegner den uendelige strøm af spilreklamer som "giften i mit liver" og er bekymret for de mange børn og unge, der eksponeres for et utal af betting-reklamer. Luk video

Michael Bay Jørsel, leder af Center for Ludomani, kritiserer den fremgangsmåde.

- Det er dybt forargeligt, og jeg forstår ikke, at Facebook går med på sådan noget, siger han.

Ifølge Center for Ludomani har de fleste af de spilafhængige, der går i behandling, taget kviklån. Tendensen er, at de, der søger hjælp, er yngre og yngre. I 2009 var 18 procent i alderen 18-30 år. Sidste år var andelen steget til 51 procent.

TV2 Østjylland talte spil-reklamerne i pausen i fodboldkampen mellem Brøndby og AGF den 25. august 2019. Pausen varede 15 minutter. Resultatet kan ses herunder.

00:48 VIDEO: Her kan du se, hvor let en 15-årig har ved at spille hos forskellige forhandlere i Østjylland. Luk video

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) peger på, at kombinationen af kviklån og spil kan ødelægge folks liv.

- Det er uanstændigt, og det viser, at der i kviklånsbranchen er en adfærd, som kalder på politisk regulering, siger han.

Forbrugerombudsmanden bebuder en undersøgelse af sagen.

Det er en annonce fra favoritlån.dk, der har fået sagen til at rulle. Firmaet har nu stoppet den målrettede annoncering.

Brancheforeningen Digitale Långivere tager afstand fra målrettede annoncer for lån rettet mod spillere.