Kurt købte hus - nu vil kommunen bygge vindmøller i baghaven

Kurt Thomsen er en af dem, der på egnen omkring Marsvinslund raser over Silkeborg Kommune. De vil nemlig give tilladelse til at opføre vindmøller i Kurt Thomsens baghave.

Planen blev ellers lagt på is af byrådet i 2015, og derfor følte Kurt Thomsen sig tryg ved at købe grunden, men nu har byrådet sat gang i en høring.

- Jeg er jo træt af, at vi investerer på baggrund af en beslutning, som kommunalpolitikerne tager, hvorefter de så ændrer mening og starter det hele forfra, når vi har købt, siger Kurt Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans Okholm (SF) er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune. Ifølge ham er der en god forklaring på, hvorfor vindmølletilladelsen ved Marsvinslund alligevel kan blive en realitet.

- Dengang tog man den af bordet, fordi der var et byråd, der ville afvente nogle undersøgelser på det. Nu er der et nyt byråd, som siger, at vi har en CO2-neutralitetsproblematik, som vi vil forholde os til, og derfor kommer der vindmøller på projektet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Udsigt til dårlig udsigt

Hele hændelsesforløbet er resulteret i, at Kurt Thomsen ikke længere mener, at man kan stole på politikerne i kommunen.

Han er mildt sagt træt af udsigten til at få vindmøller i udsigten.

Det er på egnen omkring Marsvinslund, at Silkeborg Kommune endnu en gang overvejer at sætte vindmøller op. Foto: Google Maps

- Selvfølgelig går det ud over nogen, det gør alting jo. De dilemmaer, der er for politikere, det er at træffe nogle valg. Og det er det, vi gør lige i øjeblikket. Vi mener, der skal nogle vindmøller op i Silkeborg Kommune, hvis det planlægningsmæssigt kan lade sig gøre, siger Hans Okholm.

Intet ligger fast endnu, men at høringen er planlagt, selvom ideen egentlig var droppet, er i sig selv et kæmpe problem ifølge gårdejeren.

Kurt Okholm forklarer, at forslaget er taget op igen, fordi der er kommet nyt byråd.

- Det er kun en høringsproces, men det når jo hele vejen igennem, og i den tid, at det kører, så er folk usikre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det her, og vi får kort tid at reagere i. Så selvom det ikke bliver til noget, så er alle jo generet af det her, siger Kurt Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans Okholm mener nu godt, man kan tage en dyb indånding. Det er nemlig ikke meningen, at der skal ske noget overilet.

- Der har været et møde om, hvad det er, vi skal undersøge, og det er det, vi er i gang med. Først derefter træffer vi en beslutning, siger SF-politikeren.