Kunstværk blev beskyldt for at ødelægge naturen: Nu får det hæderspris

Lyserøde træer. Pink buske. Hvidt græs.

Mindeparken så alt andet end naturlig ud, da kunstneren Katharina Grosse i foråret 2017 spraymalede en del af parken i opsigtsvækkende farver.

Værket var en del af Aros´ udstilling The Garden og førte en shitstorm af ophidsede henvendelser med sig. Borgere i hobetal mente, at naturen ved Mindeparken og Strandvejen var blevet skamferet på det groveste.

- Jeg synes, det er forkasteligt, og jeg synes, det er grimt, og jeg synes, det er hjerteløst, sagde borger i Aarhus Tine Høisgaard Jørgensen dengang til TV2 ØSTJYLLAND. Hendes Facebookopslag, der kritiserede værket dengang gik viralt.

Iført heldragter og masker og bevæbnet med lange skafter til spraymalingspistolerne, malede kunstner Katharina Grosse i 2017 en lang hvid og lyserød stribe ned gennem mindeparken og Strandvejen i det sydlige Aarhus. Arkivfoto.

Haveselskabet uddeler pris

På trods af kritikken tilbage i 2017 er udstillingen The Garden netop blevet hædret med en pris og 25.000 kroner.

Det er Havekulturfonden, der tildeler sin Hæderspris 2018 til Aros-udstillingen The Garden. Bag prisen står Det Kongelige Danske Haveselskab, som giver prisen til en modtager, der har øget bevidstheden om havekultur.

Aros bliver præmieret for netop at sætte havekultur til debat.

- The Garden har formået at sætte fokus på det havekulturelle i den måde vi indretter os på, skriver Havekulturfonden i motivationen for prisen.

- Og det så eftertrykkeligt, at det har givet anledning til stor interesse og debat.

Museumsinspektør Erlend G. Høyersten er glad for prisen:

- Det er en stor personlig anerkendelse at modtage denne pris, som vi er utroligt glade for, og det giver os anledning til at takke den stærke kollektive indsat, som muliggjorde The Garden, siger han.

Støtter Naturfredning

De 25.000 kroner, som fulgte med prisen, har Aros valgt at give videre til Danmarks Naturfredningsforening.

- Aros har store ambitioner om at drive et bæredygtigt museum og samtidig bidrage til et grønnere samfund. Derfor vil præmien på de 25.000 kroner blive givet videre til Danmarks Naturfredningsforening i støtte til deres vigtige arbejde for en rigere natur og et rent miljø, siger museumsinspektøren.

Gentænker naturen

Det var den tyske kunstner Katharina Grosse, som stod bag ideen om at spraymale Mindeparken tilbage i 2017. Ideen var netop at sætte spørgsmålstegn ved den måde vi moderne mennesker opfatter naturen.

- Det er bogstaveligt talt et stort landskabsmaleri, og det tvinger dig til at tænke natur. For det er ikke natur, du oplever derude, det er menneskeskabt natur – det er en park, sagde Erlend Høyersten dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, at det udløser alle disse følelser, fordi det tvinger dig til at gentænke dit forhold til naturen, eller hvad du kalder natur, og jeg tror, at det ødelægger den illusion om natur, vi har, tilføjede Katharine Grosse.