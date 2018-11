Kunstner løb tør for ideer: Satte ild til sit værk

I seks år har et lille træskur stået på Mesingvej ved Skanderborg. Folk, der kender skuret, har vænnet sig til at køre langsomt forbi, for man ved aldrig helt, hvad der sker i den lille træbygning med navnet Galleri Convoj.

- I mine øjne er det, vi ser her, essensen af kunst. Man behøver ikke at komme på de store, fine museer, for at kunsten kan gøre noget ved en. Det behøver ikke at være større end den firkant her, siger en af de besøgende, Ulla Villefrance Salling-Mortensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udstillingen på Galleri Convoj blev udskiftet hver måned, men nu er skuret blevet brændt af.

Kunstneren bag huset hedder Thomas Andersson. Han er billedhugger og har sin egen skulpturskole. Men som udøvende kunstner har han ofte manglet et sted at udstille sine værker. Derfor besluttede han i 2012 at lave sit helt eget, private galleri.

- Jeg ville skabe et rum herude, hvor jeg selv bor, hvor jeg løbende kunne lave installationer. Konceptet har været, at jeg hver måned helst skulle lave noget nyt i rummet, siger Thomas Andersson til TV2 ØSTJYLLAND.

I de seks år, der er gået, har der været udstillinger i Galleri Convoj dag og nat. Folk er blevet mødt af alt fra selvkørende piskeris over kimende telefoner til indespærrede, smeltende snemænd og brugte kondomer hængt til tørre.

En af udstillingerne på Galleri Convoj var indespærrede, smeltende snemænd.

Brugte kondomer er blevet udstillet under navnet "I skovens dybe stille ro."

Men nu er Thomas Andersson løbet tør for idéer. Derfor besluttede han sig for at sætte ild til sit eget galleri. Flere venner og bekendte mødte op for at sige farvel, og for én af dem var det vemodigt.

- Jeg kommer til at savne den julekalender, det er, at se hvad han nu har fundet på. For det er som om, at hver måned har der været en ny låge at åbne, siger en anden kunstner, Steen Rasmussen, til TV2 ØSTJYLLAND

Venner og bekendte samlet en sidste gang omkring Galleri Convoj.

I dagens anledning var vinduerne på Galleri Convoj sømmet til, og bygningen var fyldt op med brænde. Der gik bare få minutter fra Thomas Andersson tændte op i brændet, til skuret stod i flammer.

- Det er jo næsten et værk i sig selv, at det får den her afslutning. Det er også en form for kunst, det her. Eller det gør jeg det i hvert fald til, siger Thomas Andersson.

Thomas Andersson tændte selv op i Convoj-bålet.

Hverdagen er igen blevet lidt mere normal på Mesingvej. Spørgsmålet er så bare, hvor længe det varer.

Galleri Convoj stod efter bare et par minutter i lys lue.