Kunne du tænke dig en havhave? Lystbådehavn laver nyttehaver under vandet

Hvis man bor i storbyen, er det ikke altid ligetil at have sin egen have, hvor man kan høste ingredienser til aftensmaden.

Men det skal der nu gøres noget ved i Aarhus på Marselisborg Lystbådehavn. Her vil man nemlig med på trenden om havhaver.

- Der er en kæmpe interesse og opbakning til det her. Folk går op i det med liv og sjæl, og det er på tværs af generationer Thomas D. Fog, havnechef på Marselisborg Lystbådehavn.

Vil skabe fællesskab

Det er, som navnet siger, en have i havet, hvor man blandt andet kan høste muslinger og tang - og interessen for at få sin egen have i havet er stor.

- Fuldstændigt som hvis du havde en nyttehave – her er det bare muslinger og tang, som er det produkt, man står med til sidst, siger Thomas D. Fog, havnechef på Marselisborg Lystbådehavn.

Billedet her er fra en fjordhave ved Aalborg. Foto: TV2 Nord

På liner under vandet kan man dyrke tang og muslinger, og det skal være med til at skabe et fællesskab i Aarhus.

- I bund og grund skal den kunne samle nogle mennesker i et fællesskab omkring det at udnytte og bruge havet og dets ressourcer, siger Thomas D. Fog.

Ideen kommer blandt andet fra Ebeltoft. Her var de i 2011 de første i Danmark til at oprette en havhave. Siden da er mange flere kommet til.

Billede fra havhaven Ebeltoft Vig.

Mange nye havhaver på vej

Lige nu er der ni maritime nyttehaver i Danmarks sunde, fjorde og have, og 20 mere er på tegnebrættet.

Billede fra havhaven Ebeltoft Vig.

En af dem, der allerede har meldt sig klar, er Nils Musaeus Bertelsen.

- Jeg synes, det var så spændende. Der er en umiddelbart god værdi i sådan nogle nyttehaver, siger han.

Til daglig bor han i en lejlighed i Aarhus og vil gerne have mulighed for at dele sin passion for havets kulinariske goder med andre i en havhaveforening.

- Jeg elsker at lave mad. Og jeg er altid frisk på at lave noget nyt. Jeg har smagt tang engang imellem, men det er jo ikke i stor stil. Man møder det ikke så tit – men jeg er sikker på, at man kan lave nogle spændende produkter. Salater, pesto og alt muligt, siger Nils Musaeus Bertelsen.

Projektet havhaverne bliver en del af Den Blå Promenade ved Marselisborg Lystbådehavn og forventes at åbne i løbet af 2020.

Mandag aften var der informationsmøde om de nye maritime nyttehaver, og her mødte cirka 30 interesserede op for at høre mere om projektet.