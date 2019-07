En måned efter indvielsen: Trækstien er et hit

I 1800-tallet blev den brugt til at fragte varer mellem Randers og Silkeborg. Men siden juni i år har den været ren naturydelse for massevis af mennesker.

Siden Trækstien blev indviet har der ifølge Naturstyrelsen været 1000 besøgende om ugen.

Det er noget, som blandt andet kan mærkes hos en ejeren af Svostrup Kro, som ligger i området.

Helle Buhl Bjerregaard, besøgende, Silkeborg

- Vi er slet ikke vant til det. Vi prøvede det en smule sidste år, men det er virkelig eksploderet i år. Vi skal hele tiden kalde flere på arbejde, og deres vagter bliver længere. Så der har været lidt udfordringer, men vi tager det med et smil, siger Dragan Sljivic, Direktør, Svostrup Kro til TV2 ØSTJYLLAND.

Gæsterne kan med Trækstien tage sig en gåtur på omkring 70 kilometer langs Gudenåen, og to af dem er veninderne Mette Wonsyld og Helle Buhl Bjerregaard, der besøger stien for første gang.

- Der har været meget snak om denne her sti de sidste par måneder i Silkeborg. Så vi skulle ud og opleve, hvordan den ser ud, siger Mette Wonsyld.

Veninderne havde besluttet sig for, at de hellere vil nyde naturen, end at sidde på en café for at snakke. Og det er overraskende for dem, hvor mange der havde fået samme idé.

- Der er mange svaner og overraskende mange mennesker. Jeg havde ikke troet, at der var så mange mennesker på stien. Der er både folk, der kommer cyklende og gående, udtaler Helle Buhl Bjerregaard.

Kan kræve nye metoder

På Svostrup Kro får de mange besøgende måske en betydning for måden at drive kroen på til næste sommer.

- Vi skal lige have denne måned løbet igennem, men det har betydet en større omsætning – indtil videre på 20-30%. Næste år skal vi nok tænke på en anden måde at gøre tingene. Måske vil vi lave en udendørs bar, så det er nemmere med bestillingerne udendørs, fortæller Dragan Sljivic.

Også ifølge VisitAarhus' afdeling i Silkeborg er der en meget stor interesse for Trækstien.

- Siden indvielsen i juni måned, der har vi kunnet mærke en interesse på både telefon og mail. Gæster og turister ringer og spørger, hvor de skal starte, og hvor de kan parkere. Det er meget praktiske ting, fortæller Birgit Cornelius Nielsen, salg- og partneransvarlig i VisitAarhus Outdoorturisme.

Både til vands og til lands

Lidt uden for Randers begav Jes Lund og kæresten Trine Simonsen sig for nogle dage siden afsted på den 70 kilometer lange tur, i dag nåede de til Silkeborg. Og de har planer om at opleve naturen fra både land og vand.

- Vi kan godt lide området hernede, vi har begge været på kanotur hernede før. Trine havde læst om trækstien, så vi besluttede, at det skulle være en tur. Vi har to kajakker, der venter, i Silkeborg. Så tager vi turen tilbage i kajak, fortæller Jes Lund.

For de to veninder var deres første besøg på trækstien bestemt ikke skuffende.

- Jeg synes, at det er helt fantastisk. Det er fedt, at man kan komme ud og gå i et flot område. Det er hyggeligt at gå på broerne engang imellem, siger Helle Buhl Bjerregaard.

Og veninden Mette Wonsyld istemmer begejstringen:

- Silkeborg er god til at lave sådan nogle ting, hvor man kan opleve naturen.