Kulturministeriet giver penge til cirkus for børn og unge

Jonglering med diablo og bolde, trapez, et-hjulede cykler og akrobatik er nogle af de ting, børn og unge kan komme ind fra gaden og prøve af i Cirkus Tværs i Gellerup.

Cirkusset er et af de steder, som Kulturministeriet har valgt at støtte økonomisk. 2.5 millioner kroner skal gå til 10 forskellige talentindsatser landet over.

Det er et flot stempel på, at det her kan noget. Søren Stockmar, cirkusdirektør

Hos Cirkus Tværs er de glade for støtten og anerkendelsen.

- Det er et flot stempel på, at det her kan noget. Staten er meget med i udviklingsprocessen, for cirkus fylder rigtig meget her i landet og rundt i Europa – og i den grad social-cirkus, fortæller cirkusdirektør Søren Stockmar.

Interessen for cirkus ses også i antallet af foreninger, der tilbyder cirkus som aktivitet til børn og unge. Siden 2017 er antallet heraf steget med 30 procent.

Kulturel dannelse

For kulturministeren er det vigtigt for børnenes fremtid at investere i den kulturelle dannelse.

- Vi har som samfund en opgave i at undervise og danne børn og unge kulturelt. Man lærer at arbejde sammen, forstå sig selv og andre, fortæller kulturminister, Mette Bock (LA).

Jeg håber, at alle børn kan føle, at de er en del af et fællesskab, at de er vigtige, og at de bidrager til samfundet. Mette Bock (LA)

I Cirkus Tværs, der har eksisteret i over 30 år, træner børn og unge på tværs af forskellige discipliner og talentniveauer.

Med kulturministerens støtte vil Cirkus Tværs fokusere endnu mere på at hjælpe de unge på vej til at undervise andre.

Cirkus Tværs optræder både i Danmark og udlandet.

- Vi kan hjælpe de unge på vej til at undervise på gulvet foran andre kommende artister ved at give dem en mere pædagogisk indgangsvinkel, fortæller Søren Stockmar.

En del af et fællesskab

For Mette Bock (LA) er det også vigtigt, at børn fra udsatte områder kan stifte bekendtskab med kulturen og være en del af noget større.

- Jeg håber, at alle børn, uanset om det er her eller andre steder, kan føle, at de er en del af et fællesskab, at de er vigtige, og at de bidrager til samfundet, fortæller hun.

I Cirkus Tværs kan de unge også udvikle sig til at blive cirkusartister, der tager med rundt og optræder.

- Børnene her tiltrækker også børn ude fra, og viser hvad de kan, og det giver en stolthed, mener Mette Bock (LA).