Kulturdag for børn: - De lærer fordybelse og nærvær

Kulturinstitutionerne i Silkeborg slog søndag dørene op for de mindste til Børnenes Kulturdag.

For 17. gang blev der danset, sunget og snakket om dansk historie i børnehøjde, og et af de steder, der lagde matrikel til, var en gård i Høgdal uden for Silkeborg.

Læs også Flæskesteg og frikadeller i massevis: Dansk takeaway vinder frem

- Det er faktisk ret hyggeligt. Min mor var herude som barn, og hun syntes, det var meget hyggeligt, og så skulle vi prøve det, siger Mathilde Hjorth Larsen, der er 10 år gammel.

På en gård i Høgdal bød dagen på en tidsrejse tilbage til 1700-tallet.

På gården tog børnene på en tidsrejse tilbage til 1700-tallet, og der blev snittet og arbejdet med træ i stor stil.

Normalt bliver kulturtilbuddene målrettet de voksne, men i dag var det børnene, der var i centrum. De har nemlig ifølge arrangørerne bag Børnenes Kulturdag også stor gavn af at lære lidt om deres kulturelle baggrund.

De kan blive præsenteret for nogle egenskaber, som er vigtige at have som menneske i dag. Nina Mølgaard Knappe, projektleder, Børnenes Kulturdag

- Grunden til, at det er vigtigt for børn og sådan set også for voksne at blive introduceret for kultur, er, at de kan blive præsenteret for nogle egenskaber, som er vigtige at have som menneske i dag sådan grundlæggende. Sådan noget som fordybelse, nærvær og kreativitet, siger Nina Mølgaard Knappe, der er projektleder på Børnenes Kulturdag, til TV2 ØSTJYLLAND.

Benjamin Garcia Toftegaard på fem år har haft det sjovt med at danse.

Benjamin Garcia Toftegaard var en af de mindste deltagere, og for ham gik det meste af dagen med at danse.

Og da TV2 ØSTJYLLANDs reporter spurgte, hvad han syntes om det, var beskeden klar.

- Mega, mega godt, siger Benjamin.

På børnenes vilkår

Selvom det var 17. gang, at arrangementet blev holdt, var der for første gang arrangeret fælleskoncert på Bindslevs Plads med hits som ”Den lille frække Frederik” og ”Buster” fra Busters Verden.

Nina Mølgaard Knappe er projektleder på Børnenes Kulturdag.

- Her i dag er det altså på børnenes præmisser. Derfor laver de aktiviteter, som er målrettet børn i forskellige aldersgrupper, siger Nina Mølgaard Knappe til TV2 ØSTJYLLAND.

Mathilde Hjorth Larsen har lært meget om dansk historie.

Efter en rejse tilbage til 1700-tallet på gården i Høgdal tager Mathilde Hjorth Larsen flere ting med sig hjem. Dagen har nemlig givet et spændende indblik i, hvordan livet var dengang.

Læs også Tusindvis følger apotek på arabisk: Politiker frygter glidebane

- Kvinderne lavede i hvert fald mad og passede dyr og passede børn og sådan noget. Jeg tror, at mændene var ude på markerne, siger hun.