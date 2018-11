Kultserie bliver til teater: Publikum har set det hele, men skal se det igen

Den startede i Norge, som en kortfattet serie med et lille budget. Målgruppen var de norske unge i gymnasiealderen. Men fanbasen eksploderede i medlemstal og brød alle landegrænser og generationsskel.

Serien SKAM, der igennem fire sæsoner behandler klassiske ungdomsproblematikker, er blevet en global kultserie.

Der er ikke nogen skærm, du kan ikke spole tilbage. Du kan ikke starte forfra, du skal være til stede lige nu Mette Kier, Musikhuset

Og nu er den også nået Store Scene i Musikhuset Aarhus i en teaterversion. Tirsdag aften var der premiere i Aarhus, og en del af publikum var aldeles bekendte med serien.

- Jeg har set det hele op til flere gange. Jeg har virkelig store forventninger til, at der er forbindelser mellem serien og teaterstykket, siger Rakel Malver fra Mårslet.

- Jeg forventer, at det er noget, man kan relatere til, og at det har fanget essensen af, hvad SKAM er, og at man får samme følelse, som når man ser serien, siger Frederikke Dyhr fra Mårslet.

Selvom mange af de fremmødte havde set alle afsnit af serien – op til flere gange -, så kan det give en helt anden oplevelse at se SKAM opført i teaterversion.

- Det sker nu og her. Det er faktisk noget, som du oplever med mange andre mennesker. Så du får en helt anden fornemmelse. Der er ikke nogen skærm, du kan ikke spole tilbage. Du kan ikke starte forfra, du skal være til stede lige nu, siger Mette Kier, der er kunstnerisk chef i Musikhuset i Aarhus.

SKAM for mig er alt det, vi ikke tør tale om. Asil Al-Asadi, skuespiller

Krydser generationer

Selvom SKAM har været målrettet norske unge, så har den også nået forældregenerationen.

- Det går på tværs af generationer, så man kan gå ind sammen med sine unge drenge og piger og se denne forestilling, og så kan man diskutere det bagefter, siger Mette Kier.

Det var for mange lidt af en overraskelse, da den norske SKAM bølge væltede ind over Danmark. Men serien brugte også nye virkemidler.

- Det, der gjorde den unik, da den kom. Det var rigtig meget måden, man fortalte historien på. Det, at man udsendte enkelt scener per dag, som så blev samlet til et afsnit om fredagen, som man kunne se på TV, siger Henrik Højer.

- Ud over det så har den skabt karakterer på de sociale medier. De fiktive karakterer, vi møder i serien, de lever videre på de sociale medier. Oven i det, så kan vi som brugere kommunikere med de her karakterer, vi kan kommunikere om dem, og få indflydelse på, hvordan serien kommer til at se ud, siger Henrik Højer.

Rost forestilling

Forestillingen, der i disse dage kører i Musikhuset, blev oprindeligt sat op på Aveny-T teateret i København, og fik ved premieren meget ros af anmeldelserne.

- SKAM for mig er alt det, vi ikke tør tale om. Den er så fin, fordi den taler om så mange tabu emner, som vi ikke tør tale om. Det er bare et åbent forum, der har gjort det lettere for mig at tale om de her tabu-emner, siger Asil Al-Asadi, der spiller karakteren Sana.

- Ud over den er delt op i fire kapitler med fire meget stærke tabu-emner, så er der også det gennemgående i forhold til relationer. Vi er generation præstation, vi kan godt komme til at lukke os for meget inde i være for perfekte, siger Jonathan Stahlschmidt, der spiller William.