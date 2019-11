Kulden er her: Husk vanterne

Står man i en tidlig morgen-kø til et black friday knald-tilbud, så kan det være en rigtig kold fornøjelse.

Fredag morgen begynder nemlig koldt, blæsende og nogle steder med slud og sne.

- Der kan være vinterligt nedbør fra morgenstunden i Østjylland og især i området mellem Aarhus og Grenå kan der være hvidt i luften, siger Andreas Nyholm, der er vejrvært ved TV2 Vejret.

- En barsk start på dagen, hvis man er tidligt ude, tilføjer han.

Ved TV2 ØSTJYLLANDs bygning i det nordlige Aarhus var nedbøren hvid fredag morgen.

Glatte veje

Saltbilerne har mange steder været ude at salte på forhånd, for at komme faren for glatte veje i forkøbet. Pas alligevel godt på, hvis du kører tidligt afsted.

- Det er værd at være opmærksom på pletvis glatte veje, selvom det ser ud til at temperaturen de fleste steder trods alt vil ligge på 1-2 plusgrader, siger Andreas Nyholm.

Det er dog kun i formiddagstimerne at vi kan forvente regn, slud eller sne, for som fredagen skrider frem trækker skyerne væk og vi får den længe ventede sol at se.

- I kan glæde jer over en dejlig fredag, men det bliver også en kold én af slagsen. Det er blæsende og bare en tre-fire plusgrader.

Sluk for vandet

I løbet af weekenden bliver det koldt og især om natten vil kulden kunne mærkes.

- Det bliver 4-5 minugrader om natten og det er der, hvor man skal til at slukke for vandet i den udendørs vandhane, minder Andreas Nyholm om.

Og kulden vil også kunne mærkes i dagtimerne lørdag og søndag.

- Lørdag og søndag vil byde på nogen sol og stort set tørvejr. Først i starten af næste uge ser det ud til, at vi igen får mildere og mere gråt vejr.