Kühnau regner med redning fra nyt flertal

- Jeg regner med, at diskussionen om regionernes fremtid nu endegyldigt er ovre.

Sådan lyder det fra regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau, oven på onsdagens valg, hvor flertallet af taburetterne i Folketingssalen gik til rød blok.

- Nu har man fra borgerlig side to gange forsøgt at gå til valg på, at regionerne skulle nedlægges, og hver gang har vælgerne sagt, at det var en dårlig idé og valgt et andet flertal, siger Anders Kühnau (Soc.dem.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg er meget godt tilfreds med, at vi nu ser ud til at have et meget stort flertal for at bevare regionerne. Anders Kühnau, regionsrådsformand

I foråret blev den nu afgåede regering og Dansk Folkeparti enige om en sundhedsreform, der blandt andet går ud på, at de fem regioner skal nedlægges og erstattes af 21 sundhedsfælleskaber rundt omkring i landet.

Men onsdag aften skiftede magten hænder, og rød blok bestående af SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Anders Kühnaus eget parti, Socialdemokratiet, sidder nu på 91 mandater tilsammen.

- Jeg er meget godt tilfreds med, at vi nu ser ud til at have et meget stort flertal for at bevare regionerne. Jeg tror, vi har brug for ro til at løse de store udfordringer, vi har på sundhedsområdet. Ikke mindst de kommende år, hvor vi har mange ældre, siger regionsrådsformanden.

Dumt at bruge ressourcer på struktur

Hvis det står til Kirsten Normann Andersen, der netop er blevet genvalgt til Folketinget for SF, vil regionerne da også blive bevaret.

Det ville da også være ærgerligt at bruge en masse penge på struktur i en tid, hvor vi har rigtig meget brug for sundhedspersonale. Kirsten Normann Andersen, SF

- Ikke mindst fordi det giver mening at bevare det nære demokrati, og det har der heldigvis også været stor opbakning til, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det afhænger dog af, at de øvrige partier også holder fast i deres ønske om at beholde de fem regioner.

- Det er aldrig til at vide, hvad de forskellige partier tager op til forhandlingerne senere hen, men sådan som jeg ser det, så lyder det som om, at nedlæggelsen af regionerne godt kunne være død og begravet. Og det ville da også være ærgerligt at bruge en masse penge på struktur i en tid, hvor vi har rigtig meget brug for sundhedspersonale, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Hun bliver bakket op af Camilla Fabricius, der er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

I og med at det ser ud til, at det bliver en socialdemokratisk regering støttet op af røde partier, så består regionerne fortsat. Britt Bager, politisk ordfører, Venstre

- Vi er gået til valg på at sikre velfærden og ikke at begynde at lave nye, usikre strukturreformer, som bare kaster tingene op i luften igen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Og selv hos Venstre har de erkendt, at regionerne formentlig overlever grundet folketingets nye sammensætning.

- Det er de røde partier jo gået til valg på, og i og med at det ser ud til, at det bliver en socialdemokratisk regering støttet op af røde partier, så består regionerne fortsat, siger Venstres politiske ordfører, Britt Bager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Håber på større pengeindsprøjtning

Udover at Anders Kühnau har et ønske til det nye flertal om at bevare regionerne, så håber han også, at de vil gå sammen om at give flere penge til sundhedsvæsenet – herunder Region Midtjylland.

- Danske Regioner går ind til økonomiforhandlingerne med et håb om, at vi kan få en vækst i sundhedssektoren på to procent. Det er det, der skal til for, at vi kan fortsætte med at give det tilbud, vi giver i dag. Alt under det vil betyde forringelser, som dem vi ser i Skejby i dag, siger han.

Aarhus Universitetshospital i Skejby skal alene i år spare 150 millioner kroner. For at komme i mål med besparelserne nedlægger hospitalet blandt andet 180 stillinger spredt ud over 47 afdelinger.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti gav før folketingsvalget udtryk for, at de var klar til at give hospitalet i Skejby en økonomisk håndsrækning. Det skete efter Region Midtjylland bad staten om et tilskud på 600 millioner til at betale den samlede regning på én milliard.