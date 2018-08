Kühnau om varmen på Skejby: Brug den kølige natteluft

Da Anders Kühnau (S) tirsdag besøgte det nybyggede supersygehus i Skejby viste termometrene indendøre 26,4 grader. Det er kun en halv grad over den temperatur, som sygehuset sigter mod at have på stuerne.

Men under hedebølgen måtte patienterne flere gange ligge i temperaturer på op mod 30 grader på stuer, der hverken havde aircondition eller større vinduespartier at åbne.

Vi kan gøre bedre brug af den kølige natteluft, så når vi starter på en ny dag, så er der køligt. Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midtjylland

Dét var på den baggrund, at regionsrådsformanden aflagde besøg på sygehuset.

- Jeg håber at kunne få en dybere indsigt i hvilke udfordringer, vi står med, sagde Anders Kühnau ved begyndelsen af sit besøg.

Aircon fravalgt

Aarhus Universitetshospital Skejby har ikke aircondition på de nye sengeafsnit. I stedet er der installeret et ventilationssystem, der suger luft ind i bygningerne, hvilket i juli har givet en indetemperatur på omkring de 30 grader.

Regionsrådet har tidligere forklaret, at man havde fravalgt aircondition, fordi det koster rigtig meget strøm, hvilket både er skidt for miljøet og for pengepungen.

Varmen steg på supersygehuset, da Anders Kühnau (S) i dag var på besøg.

Sommervarmen har dog vist sig primært at være skidt for patienterne, der har haft det alt for varmt på sengeafsnittene.

- Når varmen står lige ind ad vinduerne, har jeg det ikke særlig godt, siger Bjarne Nissen Johansen, der var indlagt i Skejby under regionsrådsformandens besøg.

Løsningen: Natteluft

En endegyldig løsning på, hvordan man skal undgå så høje temperaturer på det nye supersygehus, nåede regionsrådsformanden ikke frem til under tirsdagens besøg.

Læs også Demonstranter: -Kæmpe naturområde bliver ødelagt af ny vej

Men en nødløsning fandt han frem med hospitalets tekniske chef frem til:

- Vi forsøger nu at optimere vores teknik og dermed også få vores ventilation til at yde mere – også om natten, siger Søren Kvistborg, der er teknisk chef på Aarhus Universitetshospital.

Læs også Kommune sprøjter søer til med bakterier: Godt for dyr og mennesker

Anders Kühnau opsummerer:

- Jeg har fået at vide, at vi kan gøre bedre brug af den kølige natteluft, så når vi starter på en ny dag, så er der køligt og vi skal sørge for, at solafskærmningen er nede fra starten af dagen.