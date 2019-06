Krydstogtskibe forurener for meget - politikere trækker løsning i langdrag

Selvom der er beviser for, at krydstogtskibene i Aarhus Havn sviner mere end grænseværdierne tillader, kan der være lange udsigter til, at brændstof bliver udskiftet med strøm.

Læs også Fald i indbyggertal - øer tager nye midler i brug

Onsdag besluttede et flertal i Aarhus Byråd nemlig, at der ikke skal arbejdes for et landstrømsanlæg nu og her.

I stedet vil politikerne afvente havnens egne undersøgelser.

Vi når aldrig i mål, hvis vi ikke tager alle parametre med. Vi bør gå foran med at stille de her krav Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

- Jeg forventer, at vi får en diskussion om landstrøm, så snart vi har al fakta på plads, siger Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Andre er uenige

Men den udskudte beslutning undrer og frustrerer andre i byrådet. Ifølge Bünyamin Simsek (V) spiller krydstogtskibene en vigtig rolle i at nå i mål med visionen om at være CO2-neutrale i 2030.

- Ellers når vi aldrig i mål. Vi bør gå foran med at stille de her krav, siger Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

02:32 Havnedirektøren på Aarhus Havn forventer at have en rapport klar inden for de næste 14 dage. Luk video

Også blandt brugerne hos Aarhus Crossfit, der er nabo til de mange krydstogtskibe, ser man gerne, at planen om et landstrømsanlæg snart realiseres.

- Det er noget svineri, og man skulle presse på højere oppe fra, siger Søren Juul Hansen

Læs også Det flyder med plastik i de østjyske havne

- Det er en fantastisk idé. Det skal de bare i gang med, så skibene kan slukke motorerne, siger Sebastian Brink.

Turisme og økonomi

Hvis der skal etableres et landstrømsanlæg på Aarhus Havn, betyder det, at krydstogtskibene skal betale et vist beløb for at lægge til havn.

Det afgørende er, hvor gæsterne gerne vil hen, hvor der er noget at se, og hvor pulsen er Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Men Bünyamin Simsek frygter ikke, at det vil få betydning for turismen i byen, da det ifølge ham ikke er økonomien, der afgør, hvor skibene sejler hen.

Læs også Afføring i badevandet giver badeforbud på populær strand

- Det afgørende er, hvor gæsterne gerne vil hen, hvor der er noget at se, og hvor pulsen er. Jeg tror ikke, at økonomien alene er en faktor i valget af destination.