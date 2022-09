Beboere i opråb: Frygter alvorlig ulykke i kryds

- Men vi ser da frem til, at man kommer i gear igen, og at man får gjort noget ved det her. Nu har det ligget på et skrivebord og man har tegnet flere forskellige forslag. Nu vil vi gerne se noget handling, fortsætter han.

Frygter en dødsulykke

Anni Valente, har i 48 år boet i Trige, men er for nyligt flyttet over i det nybyggede område, der ligger tæt på krydset Randersvej/Pannerupvej. På den modsatte side af Randersvej ligger blandt andet Triges folkeskole og Rema 1000.

- Morgen og aften skal man virkelig tænke sig om, når man skal køre over krydset, for der er det håbløst at komme over, siger Anni Valente.