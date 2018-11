Kronprinsessen i Østjylland: - Måske tager vi menneskerettigheder for givet

Der var royalt besøg på Dokk1 i Aarhus i dag, da Kronprinsesse Mary deltog i åbningen af #Childmothers-udstillingen. Her kan man få et indblik i helt unge pigers liv som mor i fem udviklingslande.

- Jeg synes, det er en meget stærk udstilling. Den er vigtig, fordi den fortæller historien om, hvordan det er at vokse op i en anden del af verden. Vi tager måske vores menneskerettigheder for givet i Danmark, fordi de er her jo bare. Men i andre dele af verden er rettighederne noget, man skal gøre krav på, siger Kronprinsesse Mary til TV2 ØSTJYLLAND.

Mary glæder sig over interesse for udstilling

Ved åbningen deltog skoleelever fra både Ellekærskolen og Frederiksbjerg Skole, og det gjorde indtryk på kronprinsessen at høre børnenes refleksioner.

- Jeg synes, det er rigtigt dejligt at høre, hvor interesserede de er i at høre historierne og se billederne. De tænker og reflekterer over, hvor mange muligheder de har i modsætning til de begrænsede muligheder, som pigerne har i de historier, der bliver fortalt her. Jeg tror, der er en god refleksion i det for børnene også, siger Kronprinsesse Mary.

Esra Issam Noura går i 8. klasse på Ellekærskolen. Her taler hun med Kronprinsesse Mary, som er et af hendes idoler. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

En af de skoleelever, der delte ud af sine tanker ved åbningen, var Esra Issam Noura fra 8. A på Ellekærskolen. Hun fik lejlighed til at tale for Kronprinsesse Mary og de øvrige gæster ved åbningen.

- Det var en fantastisk oplevelse. Jeg var lidt nervøs i starten, men det gik fint, siger Esra Issam Noura til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg har altid været fan af Kronprinsesse Mary. Hun er virkelig en fantastisk kvinde.

Kronprinsesse Mary var midtpunkt ved udstillingen #Childmothers på Dokk1. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

#Childmothers-udstillingen kan ses på Dokk1 frem til 28. november 2018.