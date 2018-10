Kronprinsen åbner Kløvedal-udstilling og får sit eget træ

Aarhus får onsdag royalt besøg, når Kronprins Frederik er i byen for først at indvie et 12 meter højt egetræ, som Kronprinsen får i gave i anledning af hans 50 års fødselsdag, for siden hen at klippe snoren til en ny Troels Kløvedal-udstilling.

Sidstnævnte finder sted på Naturhistorisk Museum, som med udstillingen "Frihedens Værksted" sætter ord og billeder på Kløvedals rejser med Nordkaperen.

Læs også Troels Kløvedals bedrifter kommer på østjysk museum

- Når man har levet så mange år så tæt på naturen, set verden og havene forandre sig, og fået nye horisonter med på, hvad der kendetegner det gode liv, så er der et vigtigt budskab til os alle på mange planer, har museumsdirektør Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum i Aarhus, tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND.

Udstillingen er lavet i tæt samarbejde med den 75-årige opdagelsesrejsende, som efter sine mange rejser på de syv verdenshave i 2016 blev ramt af nervesygdommen ALS.

02:50 VIDEO: Hør lederen af Naturhistorisk Museum fortælle mere om den kommende udstilling her. Luk video

En stor ære

Han kalder det "en stor ære" at blive genstand for en udstilling.

- Det er dejligt at få lov til at genopleve de mange gode minder, som er knyttet til mine ting, mens vi udvælger genstande til udstillingen, har Troels Kløvedal tidligere sagt.

Det er dejligt at få lov til at genopleve de mange gode minder, som er knyttet til mine ting, mens vi udvælger genstande til udstillingen. Troels Kløvedal, søfarer

Onsdag får Kronprins Frederik så den store ære at officielt åbne udstillingen, der bliver en blanding af fotos, videoer og kultur- og naturhistoriske genstande, som Kløvedal har haft med sig hjem fra sine mange rejser.

Man vil også kunne opleve, hvordan Nordkaperen er indrettet under dæk og få følelsen af at stå til søs. I oktober 2019 flytter den videre til M/S Museet for Søfart.

12 meter højt egetræ

Og det er altså ikke det eneste, som Hans Kongelige Højhed er i Aarhus for.

I anledning af Kronprinsens fødselsdag tidligere på året har Aarhus Kommune valgt at give ham et 12 meter højt egetræ på Frederiks Plads.

Læs også Østjysk savværk er leverandør af royalt træ: Vi er pavestolte

Træet plantes i samarbejde med organisationen Plant et Træ samt Domis, Bricks og NCC Property Development, der alle har bidraget til, at projektet har kunnet realiseres.

Særligt kendetegn

- Vi føler en særlig tilknytning til Kronprinsen i Aarhus, og derfor er vi meget glade for at kunne give ham en gave, som vil markere vores følelser mange år frem i tiden. Vi forventer, at træet bliver op mod 25 meter højt, og at det vil blive et særligt kendetegn for kvarteret omkring Frederiks Plads, siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Træet viser desuden, at vi kan nå langt, når bygherre, organisationer og kommune står sammen om et projekt.

Vi forventer, at træet bliver op mod 25 meter højt, og at det vil blive et særligt kendetegn for kvarteret omkring Frederiks Plads. Bünyamin Simsek (V), rådmand

Kronprinsen indvier træet sammen med 100 skoleelever mellem kl. 14.30-15.30, hvorefter han altså drager videre til Naturhistorisk Museum.