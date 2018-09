Kronisk syge piger udlever deres prinsessedrømme

En dag med store fine prinsessekjoler, lange krøllede lokker, hofdamer, forkælelse, omgivet af familie på et vaskeægte slot, lyder som en ren prinsessedrøm. I dag fik to kronisk syge piger lov til netop at udleve deres prinsessedrøm.

Jessica Henneberg er 10 år gammel. Hun har en tumor i hjernen, som ikke kan opereres væk. Hun fik i dag lov til at være prinsesse på Clausholm Slot syd for Randers.

- Det er en god pause fra hendes sygdom. Nu har hun endelig noget at se frem til og være glad for, fortæller Henrik Henneberg, som er far til Jessica.

Jessica blev fotograferet i prinsessekjole efter, at hun havde fået sat hår og lagt sminke.

Ud over prinsesse Jessica har Clausholm Slot inviteret en anden prinsesse på besøg, nemlig Silje Nyholm på seks år. Hun har en sygdom, som betyder, at hun ikke kan optage næring.

Silje har glædet sig til dagen som prinsesse lige siden, at hun modtog et brev.

- Vi startede med at få et brev, som hun selv fandt i postkassen. Hun har haft brevet med i sin skole, hvor hun har fået læreren til at læse det op. Hun glæder sig og kan ikke rigtig forstå, at man kan være prinsesse for en dag, fortæller Rikke Nyholm, som er Siljes mor.

Silje og hendes søster Merle på Clausholm Slot.

Et pusterum

De to piger skal hele dagen forkæles med slik og kage, vælge en af de mange prinsessekjoler som de vil have på, sminkes og have taget billeder.

- Vi har tænkt, at vi i hvert fald skal nyde dagen. Det er en dag, som vi ikke selv kan give hende. Det er et pusterum væk fra det hele, hvor hun bare skal forkæles. Vi skal nyde det som en familie, så jeg tror, at det bliver fantastisk hyggeligt, siger Rikke Nyholm.

Silje fik lov at vælge en prinsessekjole og blev efterfølgende fotograferet.

Min Prinsesse Drøm

Det er foreningen Min Prinsesse Drøm, der har inviteret til tur ud på Clausholm Slot, hvor de to piger udlever deres drøm og bliver en oplevelse rigere.

- Vi kan gå ind og hjælpe dem på måder, som andre ikke kan. Vi kan gøre deres tilværelse sjovere og gladere. Så de har noget at kæmpe for, fortæller Marion Krobath Olesen, som er formand og stifter af foreningen Min Prinsesse Drøm.

Foreningen Min Prinsesse Drøm hjælper piger, der er kronisk syge.

- Pigerne, som vi hjælper, er ikke ligesom alle de andre, de har ikke haft den samme barndom. Vi kan give dem en dag, hvor vi placerer dem i et forum, som bare er så gennemført, lyserødt og prinsesseagtigt. Det gør noget ved pigernes liv i forhold til selvværd. De kan se sig selv på en anden måde, fortæller Marion Krobath Olesen.

