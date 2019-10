Kro inviterer til fællesspisning - vil forebygge ensomhed blandt ældre

Mange danskere nyder at dele en god flaske vin og et par lækre bøffer i venners lag.

Og for ældre, der ikke kommer særligt meget ud, gør det faktisk en kæmpe forskel, når de kan mødes med jævnaldrende over et solidt måltid mad.

Læs også Borgere tager sagen i egen hånd – vil ikke stemples som ghetto

Derfor inviterer de på Ulstrup Kro til fællesspisning hver tredje torsdag i måneden, hvor omkring 25 ældre mødes til en bid mad og en bunke sladder.

- Det er dejligt at snakke og se nogle andre, og vi får altid noget godt mad, siger Jytte Jensen, der er pensionist og bor i Ulstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

25 ældre møder op på Ulstrup Kro til fællesspisning en gang om måneden.

Mange ensomme ældre

Ifølge tal fra Ældre Sagen føler omkring 50.000 danskere over 65 år sig ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag.

Og netop derfor kan det være rart, når selskab afløser alenetid.

Læs også Lokal klub kan være løsningen på scooterproblem

- Men kan jo nemt falde i derhjemme. Men hvorfor skal man det, hvis der sker noget andet. Jeg vil komme her så længe, jeg selv kan komme hjemmefra, siger Jytte Jensen, der er pensionist og bor i Ulstrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den står både på mad og hygge på kroen.

Også hyggeligt for personalet

Frokostarrangementet er et initiativ, som Ældre Sagen i Hammel har taget for at gøre op med ensomhed blandt ældre.

- De synes, det er smadderhyggeligt, og der kommer flere og flere. I starten var vi ikke mere end 12. Nu er vi dobbelt så mange hver gang, der er spisning her, siger Zenia Hansen, der er medarrangør for Ældre Sagen Hammel, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Omstridt velkomstcenter har lange udsigter - ingen vil skyde penge i projektet

Og der er altid plads til endnu en gæst ved bordet.

- Hvis vi kender nogen, som ikke kommer så meget ud, så prøver vi alle sammen at hive fat i dem og spørge, om det ikke var noget for dem at komme med herned, siger Zenia Hansen.

Helle Højland er daglig leder på Ulstrup Kro

Ulstrup Kro har serveret maden til de ældre mange gange før, og det fører også gode ting med sig for personalet.

- De kommer her med godt humør, så hvis man har en trist dag, bliver man i godt humør, når de kommer ind, for de er altid glade, siger Helle Højland, der daglig leder på Ulstrup Kro, til TV2 ØSTJYLLAND.