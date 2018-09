Kritiker om festugen: - Hold den hvert andet år

Hold festugen hvert andet år. Så er der råd til det internationale gennembrud.

Sådan lyder opfordringen fra den tidligere redaktør på Århus Stiftstidende, der har fulgt festugen gennem årene.

- Hvis man gerne vil være stor som en Edinburgh-festival i Skotland, der varer en hel måned og har et budget på 60 millioner kroner, hvis man skal helt op og måle sig med de helt store i international målestok, så kunne det være en ide kun at holde en festuge hvert andet år, sådan at budgettet var det dobbelte, og man derfor fik større international opmærksomhed end festugen har i dag, siger Peter Nørskov.

00:19 VIDEO: Hør tidligere kulturredaktør Peter Nørskovs opfordring til politikerne. Luk video

Men ifølge kulturrådmanden skal man beholde Aarhus Festuge som en årlig tilbagevendende begivenhed.

- Det er en diskussion, vi har været igennem før. Festugen er jo en tradition, som folk jo går og glæder sig til. De her ni dage, de ligger jo også på et tidspunkt, hvor vi også har taget imod en masse nye studerende i en ny by. Nye borgere, der flytter til byen og skaber nogle fællesskaber. Jeg synes, det er en god tradition at have, siger Rabih Azad-Ahmad (Rad.V.), der er rådmand for Kultur og Borgerservice.

Mangler samlingssted

Peter Nørskov mener også, at festugens over 1.000 arrangementer ligger for spredt i byen.

- Det, den måske mangler, er det der samlingssted i byen. Det, jeg har advaret imod tidligere, det er at festugen udviklede sig til små fester i festen. Det, at vi hver holder vores fest, og vi ikke rigtig kommer hinanden ved, siger Peter Nørskov.

Læs også Konfrontation af angst og fordomme hitter ved Aarhus Festuge

Det er ikke eneste bekymring, som den tidligere kulturredaktør har ved at festugens over 1.000 arrangementer er spredt ud over hele byen.

- Der er nok ikke nogen tvivl om, at kulturinstitutionerne i Aarhus, både de mellemstore og de store ikke har det samme behov for festugen, som man havde tilbage i 60’erne og 70’erne. Det oplever man måske også lidt som en berøringsangst, fordi man er simpelthen bange for at drukne i mængden, siger Peter Nørskov, og fortsætter:

- Samtidigt så oplever vi de store kulturinstitutioner som Aros, Moesgaard, Den Gamle By ikke i samme grad som tidligere spiller med på de temaer og de overordnede linjer, der bliver stukket ud fra festugeledelsen.

Læs også Festuge-skov skaber ny debat om Aarhus Ø

Men ifølge kulturrådmanden så mestrer festugen balancen mellem det finkulturelle og det folkelige.

- Jeg er enig i, at festugen altid skal arbejde på at udvikle sig. Det er rigtig svært at finde en balance, hvor alle kan være tilfredse. Det, der er vigtigt, er, at vi har en balance mellem det, der er finkultur og det, der er folkeligt, for alle de borgere, der kommer, siger Rabih Azad-Ahmad, og fortsætter:

- Der er både ris og ros, men der er bred opbakning til fra almindelige aarhusianere og folk, der kommer udefra og også fra erhvervslivet, der spiller mere og mere ind i festugen, siger Rabih Azad-Ahmad.