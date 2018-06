Kritik af stationslukning: Nu åbner ny midlertidig brandstation

Med udgangen af marts lukkede den lokale brandstation i Aarhus-forstaden Lystrup til stor ærgrelse for byens borgere. Den lukkede som en del af en større omorganisering hos Østjyllands Brandvæsen. Nu tager man næste skridt.

Fra 1. oktober åbner nemlig en midlertidig brandstation på Søren Nymarks Vej i Højbjerg, der skal kunne dække den sydlige del af Aarhus Kommune.

Det betyder, at stationerne kommer til at ligge i nærheden af byer med vækst som Lisbjerg, Nye, Beder og Malling. Lars Hviid, direktør hos Østjyllands Brandvæsen

- I 2016 blev der godkendt en ny serviceplan for Østjyllands Brandvæsen, der blandt andet indebærer, at vi skal have en brandstation i Lisbjerg til at dække den nordlige del af byen, en i city og også en i syd, siger direktør for Østjyllands Brandvæsen, Lars Hviid, til TV2 ØSTJYLLAND.

De nye brandstationer er dog ikke alle steder klar til brug, og derfor laves der midlertidige løsninger for indtil da at kunne sikre, at så mange borgere som muligt kan forvente, brandvæsenet ankommer inden for 10 minutter.

Samarbejde med Beredskab og Sikkerhed

- Placeringen af den midlertidige Station Aarhus Syd passer perfekt med de beslutninger, der er truffet i byrådene i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus, om at Østjyllands Brandvæsen skal udvikle sig med Østjylland. Vi glæder os til at tage stationen i brug 1. oktober, så sikkerheden uanset den fortsatte vækst er i højsæde, siger direktøren.

De midlertidige løsninger betyder så altså også, at brandstationen i Lystrup lukkede, og borgerne her skal i fremtiden serviceres fra en ny station i Lisbjerg.

- Den er ikke klar endnu, så derfor har vi lavet et samarbejde med kollegaerne hos Beredskab og Sikkerhed, som dækker området ved byerne Skødstrup og Lystrup fra deres station i Hornslet, siger Lars Hviid og fortsætter:

- Men selvfølgelig vil borgerne i Lystrup, der før havde en station i byen, opleve, at vi er lidt længere tid om at komme. Men jeg synes, at det giver god mening med den her aftale.

Stationer ved byer i vækst

På sigt skal der i stedet for den midlertidige løsning i Højbjerg opføres en moderne fuldtidsbrandstation i den sydlige del af Aarhus tilsvarende den, der planlægges opført i Lisbjerg.

- Politikerne har besluttet, at brandstationer skal følge byens udvikling, så flest mulige mennesker bliver bedst muligt dækket. Det betyder, at stationerne kommer til at ligge i nærheden af byer med vækst som Lisbjerg, Nye, Beder og Malling, siger direktøren.

Ud over den nye brandstation har Østjyllands Brandvæsen også lejet nye køretøjer, så der fra dag 1 kan disponeres over en tankvogn, en sprøjte og en drejestige fra stationen i Højbjerg.