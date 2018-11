Kritik af handicapforhold: Nu går borgmester ind i kampen

Det begyndte med et åbent brev fra Handicaprådet i Odder, hvor formand, Hanne Westergaard, i utvetydige vendinger kritiserede forholdene for handicappede på letbanen. Mandag aften var problemet så på dagsordenen i byrådet, og her var der stor forståelse for Handicaprådets opråb.

- Vi skal sikre, at der er god tilgængelighed, og at man let kan komme med toget, hvad enten man er handicappet og har brug for en kørestol, eller om man er gående. Det siger sig selv, siger borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

I det åbne brev skriver Hanne Westergaard blandt andet, at 15 stoppesteder mellem Odder og Grenaa ikke har fuld tilgængelighed for handicappede. Det værste eksempel er i Beder, hvor der er et gab mellem tog og perron på over 20 centimeter.

- Der er helt sikkert perroner, hvor tilgængeligheden er for dårlig, og hvor gabet mellem perron og tog er for stort – de 20 centimeter er det grelleste eksempel, jeg har hørt. Og det er klart, det duer ikke, siger Uffe Jensen.

15 stoppesteder mellem Odder og Grenaa opfylder lige nu ikke målsætningen om fuld tilgængelighed for handicappede.

Borgmesteren vil senere på måneden dele sin egen og hele byrådets bekymring, når der er møde i Letbanerådet. Her kommer tilgængeligheden til at fylde, men det bliver formentlig ikke det eneste, der skal debatteres.

- Der er jo rigtigt mange udfordringer med at få Letbanen til at køre. Den største udfordring, Letbanen har lige nu, er at få toget til at køre til Grenaa, siger Uffe Jensen.

Efter planen skal Letbanen køre til Grenaa ved udgangen af marts 2019. Uffe Jensen håber, at det til den tid også er lykkedes Letbanen at få forbedret forholdene for handicappede.