Kristian blev lam i ulykke: Med hjælp fra vennerne kan han cykle igen

For lidt over et år siden var et medlem af Assentoft cykelmotion ude for en alvorlig ulykke, der gjorde ham lam fra brystet og ned. Det betød, at han ikke længere kunne være med i fællesskabet på cykelturene - men det ville klubben ikke finde sig i, så de startede en indsamling.

- Jeg kan jo ingenting. Alt er besværligt. Simpelthen alt. Jeg er lam fra brystet og så ned, siger Kristian Lauest til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristian Lauest er i dag lam fra brystet og ned, men det stopper ham ikke i at komme ud på landevejene sammen med Assentoft Cykelmotion.

For lidt over et år siden var Kristian ude at cykle en tur på sin racercykel, og et øjebliks uopmærksomhed gjorde, at han ramte en bus. Han brækkede to nakkehvirvler og fire ryghvirvler.

Læs også Mystiske bokse med penge er nu nået til Østjylland

Indsamling til paramotionscykel

Kristian har cykelmotioneret hele sit voksne liv, men ulykken gør, at han ikke længere kan sidde på en normal cykel. Men i cykelklubben besluttede de, at de ville gøre alt for at få Kristian ud at cykle igen.

Kristian er nu tilbage på landevejene igen.

Derfor startede Assentoft Cykelmotion en indsamling for at få Kristian tilbage på landevejene.

- Det er måske ikke lige så nemt som privatperson at stille det til rådighed, siger Heidi Thegen, som er bestyrelsesmedlem i Assentoft Cykelmotion.

Læs også Familie ville lave egen festival: Nu er den aflyst

Og blandt andet takket være fonde og firmaer kan Kristian nu komme ud og cykle igen på sin specielle cykel.

- Det er fantastisk. Det har givet mig livskvalitet, og det betyder rigtig meget for mig, siger Kristian.

Paramotionscyklen koster næsten 100.000 kroner. Den er hånddrevet og har også en lille elmotor.

Tilbage på landevejene

Paramotionscyklen koster næsten 100.000 kroner. Den er hånddrevet og har også en lille elmotor. Kristian fortæller, at cyklen kræver tilvænning, men det glæder ham, at han kan være med ude og cykle igen.

- Det er dejligt at kunne mærke luften i kinderne, siger Kristian.

Og han tilføjer:

- Det er et fantastisk stykke arbejde, de har gjort for at få mig ud at cykle igen. Det er jeg virkelig taknemmelig for, siger Kristian.

Læs også Efter massiv forældrestorm: Kommune må justere på skolebusserne

Kristian er nu tilbage på landevejene igen med sine to venner, som han har cyklet med i 40 år.

- Vi har haft så mange fantastiske ture sammen, og hvis vi kan fortsætte i nogle år endnu ville det være fantastisk, siger Robert Dalgas, der er medlem i Assentoft Cykelmotion.