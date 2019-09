Kristent friplejehjem vil tilbyde beboere at leve for fulde gardiner

- Det er ikke en parkering. Det er et hjem.

Formand for Randers Friplejehjem, Flemming Østergaard, kan ikke understrege nok, at byens nye plejehjem er et sted, hvor beboerne skal leve live.

Friplejehjemmet startede som en idé blandt nogle randrusianere tilbage i februar 2017. Lørdag blev det officielt indviet - i solskin og til takterne af Randers Jerbaneorkester.

Randers Friplejehjem ligger på adressen Store Bjørn 2 i Helsted. Hver af de 24 boliger er på 45 kvadratmeter.

Kristent og frit

Det, der kendetegner friplejehjemmet i bydelen Helsted, er, at det bygger på et kristent grundlag.

Plejehjemmet bygger også på tanken om, at den enkelte beboer skal kunne dyrke sine egne interesser. Besøgende kan derfor møde beboere med bjerggeder eller fitness-entusiaster på vej til træningsrummet.

- Vi vil gerne være med til at skabe nogle oaser for vores beboere. Vi vil gerne være med til, at vores beboere kan leve livet - næsten for fulde gardiner. Livet slutter ikke, fordi man kommer på plejehjem. Det fortsætter, bare på en lidt anden måde, siger Flemming Østergaard.

Det koster 6.122 om måneden - inklusiv mad - at bo på det nye plejehjem i Randers. Ægtefælle kan også bo på stedet mod at betale for kosten.

Et særligt tilbud

21 ud af de plehjemmets 24 pladser er allerede besat, og de første beboere flyttede ind den 17. august.

Det er kommet bag på formanden for Randers Friplejehjem, at plejehjemmet har været så eftertraget. Han ser dog ikke en kobling mellem plejehjemmets popularitet og en række negative historier om de kommunale plejehjem i Randers i senere tid.

- Det er ikke min fornemmelse, at det er baggrunden. Der er bare nogle folk, der gerne vil være på et plejehjem, der giver de tilbud, som vi nu giver, siger Flemming Østergaard til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er borgere, der har været vant til at gå i kirke og til andagter, og det vil de gerne fortsætte med, når de kommer på plejehjem. Vi tilbyder vores beboere at deltage i andagter og gudstjenester.

Det har kostet godt 50 millioner kroner at bygge Randers Friplejehjem.

