Kristendemokraternes nye formand: Jeg får travlt

26-årige Isabella Arendt, der er folketingskandidat i Østjylland, vil i en periode varetage posten som landsformand for Kristendemokraterne.

Jeg er glad for, at Stig har mærket efter og sagt fra i tide, inden der bliver tale om en sygemelding. Isabella Arendt, konstitueret formand, Kristendemokraterne

Det sker efter, at Kristendemokraternes Stig Grenov har bedt om orlov fra sin formandspost i en måned.

- Det gør, at jeg får noget mere travlt, når jeg også skal varetage Stigs opgaver. Men jeg synes, det er den rigtige måde, vi har løst det på. Jeg er glad for, at Stig har mærket efter og sagt fra i tide, inden der bliver tale om en sygemelding, siger Isabella Arendt til TV2 ØSTJYLLAND.

Uændret politik

Selvom formanden er ny, ændrer det ikke noget for Kristendemokraternes politik. Dog kommer Isabella Arendt til at være lidt mere i de nationale medier, end hun ellers havde regnet med.

- Vi går til valg på det samme, og jeg mener også det samme som Stig på de her områder. Det er børnene, klimaet og de udsatte, som fylder for mig. Så på den måde er der ikke den store forskel på, om jeg står i jeres studie eller i studiet hos TV2 News, siger hun.

Bemærkelsesværdigt partiprogram

Ud over mærkesagerne i Kristendemokraternes valgoplæg er der flere bemærkelsesværdige ting i partiprogrammet. Blandt andet står der, at Kristendemokraternes mål er at nedbringe aborttallet til nul.

Vi kommer ikke til at indføre noget forbud mod abort. Isabella Arendt, konstitueret formand, Kristendemokraterne

Den ambition vil Isabella Arendt gerne stå på mål for, men hun understreger, at det ikke står først på dagsordenen.

- Vi kommer ikke til at indføre noget forbud mod abort. Og så vil jeg bare gerne sige, at hverken abort eller homoseksuelles rettigheder, som vi altid bliver spurgt om, det er ikke noget af det, der står i vores valgprogram, og det er ikke noget af det, vi kommer til at indføre som det første. Og det var ikke det, der gjorde, at jeg blev kristendemokrat, siger Isabella Arendt.

Hun vil arbejde for, at der bliver indført samtaler, rådgivning og støtte til dem, der overvejer abort.

- Jeg tror ikke, der er nogle, der synes, vi skal have flere aborter i Danmark. Vi tager det alvorligt og respekterer kvinderne, som står i en enormt svær situation. Og derfor vil vi, når vi forhandler sundhed forskellige steder, arbejde for at få aborttallet ned, så kvinder ikke træffer et valg, de fortryder, siger hun.

Der, hvor der ikke er et biologisk begrundet håb om at få børn, der synes vi ikke, at staten skal betale for hjælpen. Isabella Arendt, konstitueret formand, Kristendemokraterne

En anden udmelding fra Kristendemokraterne, der tidligere har vakt debat, er deres politik i forhold til kunstig befrugtning. Her mener partiet, at det kun er heteroseksuelle par, der skal tilbydes insemination.

- Jeg synes, der skal være en grænse for, hvad vi skal finansiere i det offentlige. For os handler det om at trække en streg. Der, hvor der ikke er et biologisk begrundet håb om at få børn, der synes vi ikke, at staten skal betale for hjælpen. Hvad man så gør derhjemme eller på private klinikker, det må man selv om, siger Isabella Arendt.

Ifølge Isabella Arendt bliver hun stærkt forarget når folk stemmer imod deres værdier, fordi det har en strategisk gevinst.

- Der er 1.500 dejlige regnbuefamilier i Danmark, som jeg tør vædde med, er gode familier for deres børn. Der er altså ikke en rigtig og forkert måde at være familie på, men der er en grænse for, hvad vi i det offentlige skal finansiere, siger hun.

Stig Grenov fortsætter som kandidat i Københavns Storkreds. I sidste uge måtte han melde afbud til en partilederdebat på TV2, da han fik et mindre ildebefindende.

Her trådte Isabella Arendt til en halv time forinden debatten.

- Jeg ville være et skarn, hvis jeg ikke ærgrede mig over, at jeg ikke var på. Men jeg var pavestolt over, at Isabella gik ind og klarede det med sådan en flot præstation, sagde Grenov efter debatten.

I dag ærgrede han sig på et pressemøde over, at han måtte trække stikket som formand.

- Flere års dobbeltarbejde som formand og som skolelærer har sat sine spor. Ingen beklager mere end jeg, at jeg må træffe denne beslutning på det her ubelejlige tidspunkt, sagde han ifølge Ritzau.