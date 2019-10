Krise i håndboldklub: - Vi dør hvis ikke vi får penge nu

Det er fortsat hårde tider i håndboldklubben Randers HK.

Det lykkedes lige akkurat klubben at sikre løn til 1. november, men den økonomiske fremtid er stadig usikker.

Klubben har i et nyhedsbrev informeret aktionærer og sponsorer om, at klubben har et akut behov for at få tilført mellem en halv og to millioner kroner.

- Egentlig er der ikke noget nyt, vi er fortsat voldsomt pressede. Vi kan ikke sælge os ud af den her situation, så vi er nødt til at sige, at det er sådan, det er, siger Peter Møller Lassen, bestyrelsesformand i Randers HK, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en dårlig sidste sæson med manglende indtægter, der stadig volder klubben problemer.

Hvis ikke de får tilført nok penge, risikerer klubben at lukke.

- Vi håber på en reaktion blandt aktionærer og sponsorer, eller bare en, der kender en, der kender en. Ellers er jeg bange for, at vi dør inden den aktietegning, vi står over for, siger Peter Møller Lassen til TV2 ØSTJYLLAND.

Skal bare nå i mål inden aktietegning

Klubben er i gang med at sælge aktier, og man forventer, at det indbringer mindst tre millioner kroner, som kan sikre klubbens økonomi.

Men de penge er først til rådighed i december.

- Lige nu skal vi bare have penge til drift, for som det ser ud nu, er der ikke penge til løn om en måned, siger Peter Møller Lassen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bestyrelsesformanden tror på, at projektet lykkes, så randrusianerne fortsat kan se elitehåndbold i fremtiden.

- Jeg tror på, at det lykkes, og at vi når i mål med den aktietegning. Hvis ikke vi troede på det, ville det ikke give mening at lægge så mange kræfter i det, siger Peter Møller Lassen, bestyrelsesformand i Randers HK, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke første gang

I sommer var klubben ude med en lignende melding, og bestyrelsesformanden siger, at der godt nok kom hjælpende hænder dengang, men at der fortsat er brug for hjælp.

Han siger, at han allerede har fået positive henvendelser, siden ledelsen sendte nyhedsbrevet ud onsdag, men ikke noget, der konkret kan lysne klubbens situation.

- Stemningen i klubben er overraskende god, men der skal ske noget ekstraordinært, hvis vi skal overleve. Almindelig daglig drift er ikke nok, siger Peter Møller Lassen til TV2 ØSTJYLLAND.