Kridt løbeskoene: Royal Run skydes i gang i Aarhus

Mere end 16.000 løbeglade mennesker samles i dag til Royal Run 2019 i det centrale Aarhus. Det er anden gang, at det royale løb bliver afholdt, og igen i år deltager Kronprins Frederik i løbet i Aarhus.

Læs også Royal Run vokser og får plads til flere

Herunder følger de vigtigste informationer om løbet.

Program

Oprindeligt skulle Kronprinsen have deltaget på 10 kilometer-distancen, men en diskusprolaps har tvunget ham til i stedet at gå med på 'One mile'-ruten. En gåtur på 1,609 kilomter.

Kronprinsens skade har betydet, at programmet er blevet lavet om i sidste øjeblik, men ser nu ud som følger:

Program for Royal Run i Aarhus 11.00: One mile – Run

11.10: Familie-mile

11.20: One mile – Walk (Kronprins Frederik deltager)

12.00: 5 km Walk

13.30: 5 km – Run Heat 1

13.40: 5 km - Run Heat 2

14.00: 10 km - Run ​​​​​​

Ruter

Der løbes tre forskellige distancer til Royal Run. En mil (1,609 kilometer), 5 kilometer og 10 kilometer. Start og mål er på alle distancer omkring Lille Torv, Store Torv og Bispetorvet.

Ruterne kan ses på kortet her.

Trafik

16.000 løbere og massevis af tilskuere betyder naturligvis også, at der kommer til at være trafikale udfordringer og vejspærringer i løbet af dagen.

Læs også Diskusprolaps tvinger Kronprinsen til ikke at løbe Royal Run

Løbsarrangørerne anbefaler så vidt muligt alle deltagere at komme på cykel eller med offentlig transport.

På Midttrafiks hjemmeside kan du holde dig opdateret på bus og letbane-tider. Bemærk, at Letbanen kører som normalt på helligdage i forbindelse med arrangementet.

Læs også Sådan påvirker royalt løb trafikken

På kortet herunder har folkene bag Royal Run angivet, hvornår der er vejspærringer i Aarhus i forbindelse med arrangementet.