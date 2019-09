Kredsformand om Ellemann-Jensen: - Jeg er da stolt

På et ekstraordinært landsmøde i Venstre i Herning lørdag er Jakob Ellemann-Jensen valgt til at være ham, der fremover skal være i spidsen for partiet.

Dagens hovedperson er valgt til Folketinget i Østjyllands Storkreds fra Aarhus Sydkredsen. Og her er glæden naturligvis også stor - det er nemlig første gang, at vestrekredsen syd for Aarhus har formanden for partiet.

- Jeg er da stolt og ydmyg, og det er da en god oplevelse og fornemmelse, siger Ivan Dybvad, der er kredsformand for Venstre i Aarhus Syd, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ivan Dybvad er ikke i tvivl om, at Jakob Ellemann-Jensen på et tidspunkt bliver statsminister.

Han havde naturligvis taget turen til Herning i dag for at være med til landsmødet.

- Det var ganske pragtfuldt for mig som kredsformand for ham (Jakob Ellemann-Jensen, red.) at overvære den store begejstring, der var for ham i dag. Det var velfortjent, og han holdte en god tale, siger Ivan Dybvad.

Længere mellem de østjyske besøg

Ivan Dybvad vedkender, at der nok ikke blive lige så meget tid til leverpostejmadder i sit køkken med Jakob Ellemann-Jensen som tidligere, og at der nu nok helt generelt bliver længere mellem besøgene i Østjylland.

- For at det her skal blive succes, skal alle skal bidrage og hjælpe til en god energi. Her i Aarhus Syd kommer vi nok til at se langt mindre til ham end hidtil. Det vil være unaturligt andet, da han nu skal til at samle Venstre på landsplan, siger Ivan Dybvad.

Jakob Ellemann-Jensen, der ved seneste folketingsvalg fik mere end 19.000 personlige stemmer, holder her tale til lørdagens det ekstraordinære landsmøde i Venstre. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Skal stå sammen som en enhed

Og det er lige præcis det, der bliver den første opgave for den nye formand, spår Ivan Dybad.

- Nu gælder det om, at partiet skal arbejde sammen som en enhed. Fløjkrigene hører fortiden til, og vi skal lære af det forløb, vi har været igennem. Nu skal vi hurtigt samle os op, så vi kan være en god og konstruktiv opposition til den siddende regering, siger kredsformanden.

Og det var også noget af det, Jakob Ellemann-Jensen selv lagde vægt på i sin præsentationstale til landsmødet lørdag.

- Venstre er et parti med en stolt fortid og en strålende fremtid. Hvis vi altså selv vælger det. Det kommer ikke af sig selv. Det kommer til at kræve noget af os alle sammen.

- Det kræver først og fremmest, at vi er enige om, at fløjkrige er fortid. For at sige det helt uden omsvøb: Jeg er dødtræt af fløjkrig og fløjkrigere og den kultur, der følger med, sagde Jakob Ellemann Jensen ifølge Ritzau blandt andet fra talerstolen.

'Han skal nok indtage Statsministeriet'

Jakob Ellemann-Jensen overtager formandsposten fra tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der efter interne stridigheder i partiet valgte at trække sig i slutningen af august efter opfordring fra flere i Venstre-baglandet.

Da der ikke var nogen modkandidat, var der heller ikke nogen afstemning, og de delegerede rejste sig i stedet og klappede af den nye formand, da han var færdig med sin præsentation.

Og spørger man lokalformanden fra Mårslet, er han sikker på, at Jakob Ellemann-Jensen - på et tidspunkt - nok skal gå hele vejen og blive statsminister.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han på et tidspunkt nok skal indtage Statsministeriet, men jeg vil ikke sætte årstal på. Nu skal vi først have samlet partiet og arbejde fremad, siger Ivan Dybvad.