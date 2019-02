Gravemaskine river historisk rådhus ned - nu kan det ikke stoppes

Den gule gravko river grådigt i murbrokkerne, mens bygningen bagved er i kraftig forfald.

Der bliver atter arbejdet på at rive det gamle rådhus i Skanderborg ned, efter at projektet for nylig måtte sættes på pause på pinlig vis.

Det viste sig nemlig, at bygherre Jesper Bach havde startet nedrivningen uden at have styr på pengene og uden en tilladelse.

Denne bygning på Adelgade 44 fungerede i mange år som rådhus i Skanderborg.

Lagde sig fladt ned

Bygherren havde ikke betalt for købet af det gamle rådhus, og medarbejdere ved Skanderborg Kommune måtte stoppe nedrivningen med det samme.

- Bygherren har lagt sig fladt ned og sagt, at han har været for hurtig til at påbegynde nedrivningen af det gamle rådhus uden at have styr på pengene og uden en tilladelse, sagde borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde (S) den 6. februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Han var med egne ord 'rigtig, rigtig træt' af sagen.

Der er tydeligvis ikke meget rådhus tilbage, når man kigger ind gennem vinduet på Adelgade 44.

Nu med penge

Nu er pengene imidlertid kommet ind på kommunens konto, og tilladelsen er blevet sagsbehandlet i kommunalt regi.

- Pengene er blevet indbetalt, og der er kommet styr på formalia, og derfor fortsætter arbejdet på byggepladsen, siger borgmester Jørgen Gaarde torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan skal det nye byggeri på Adelgade 44-46 ifølge planen at se ud. Foto: Laban Arkitekter (visualisering) Foto: Laban Arkitekter (visualisering)

Dermed er der ikke flere hurdler i vejen for nedrivningen af det gamle rådhus på Adelgade 44.

Intet medansvar

Planen er, at den nye bygning, Rådhusgården, skal bestå af 47 lejligheder. I stueplan vil der desuden blive lavet butikker og caféliv ud mod et nyt torv.

- Det bliver et rigtig, rigtig flot byggeri. Det vil give noget ekstra liv i den del af byen, lyder det fra Jørgen Gaarde.

Kommunen har ikke et medansvar i, at nedrivningen af det gamle rådhus startede uden betaling eller tilladelse, mener borgmesteren.

Vi kan ikke sikre os mod, at bygherre starter nedrivning uden tilladelse. Jørgen Gaarde, borgmester, Skanderborg

Det på trods af, at arbejdet tydeligvis havde stået på i ugevis, inden kommunens medarbejdere fandt ud af tingenes tilstand.

Det gamle rådhus i Skanderborg er beliggende mellem hovedgaden Adelgade og Asylgade.

Ingen i kommunen kunne forestille sig, at der ikke var styr på det formelle i forhold til økonomi og tilladelse, lyder det fra borgmesteren.

- Vi kan ikke sikre os mod, at bygherre starter nedrivning uden tilladelse. Medarbejderne har ikke deres gang på det gamle rådhus, og de tager ikke rundt og besøger de forskellige projekter. Man går selvfølgelig ud fra, at tingene er i orden, sagde Jørgen Gaarde den 6. februar til TV2 ØSTJYLLAND.

Det gamle rådhus i Skanderborg ligger i den del af Skanderborg, hvor man, endnu, kan finde flere historiske bygninger.

Kommuneplanen gør det muligt at bygge i op til otte etager på Adelgade 44-46. Foto: Laban Arkitekter (illustration) Foto: Laban Arkitekter (illustration)