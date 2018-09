Kraftig blæst rammer Østjylland fredag: Anholtfærgen aflyser

Fredag byder på en god omgang blæst. Flere steder i landet bliver det endda til storm, som har fået tilnavnet Knud af DMI. Hårdest ser det ud til at ramme Nord- og Vestjylland, men østjyderne skal også holde godt øje med havemøblerne.

Læs også Samsinger kåret til årets økologer: - De peger ud i fremtiden

- Østjylland vil opleve jævn til hård vind fra syd, vindstødende vil tiltage mod sydvest og en kort overgang i løbet af eftermiddagen, vil der være vindstød af stormstyrke, fortæller Mette Wagner fra DMI til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af eftermiddagen, vil der være vindstød af stormstyrke Mette Wagner, DMI

Særligt for Anholt vil blæsten have betydning for fredagens forløb. Her varsler DMI om stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Derfor skriver Grenaa-Anholt Færgen, at afgangene fredag d. 21 september er aflyst. Dette gælder både afgangen fra Anholt klokken 08 og ligeledes den fra Grenaa klokken 13.

Overfartsleder Annagrethe Poulsen har ikke haft mulighed for at udtale sig til TV2 ØSTJYLLAND, der henvises derfor i stedet til Anholtfærgens facebookprofil.

Ifølge DMI stilner vinden af i løbet af lørdagen, men man skal være opmærksom på, at der fredag aften kan forekomme vindstød af stormstyrke – særligt ud over vand.