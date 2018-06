Koranlærer idømmes tre år fængsel for terrorstøtte

En 24-årig dansksomalisk mand fra Aarhus idømmes tre års fængsel for støtte til den militante gruppe al-Shabaab.

Det har Retten i Aarhus bestemt.

Den tiltalte, Ahmed Halane, blev tidligere på dagen fundet skyldig i at have rejst til Somalia for at støtte al-Shabaab.

Den somaliske gruppe optræder på flere internationale organisationers liste over terrororganisationer.

Retten fandt det bevist, at den dansksomaliske mand rejste til Somalia med den hensigt at tilslutte sig organisationen og fremme dens kamp for Somalia som en islamisk stat.

Læs også Britisk terrormistænkt bor i Aarhus

Kendt for smuk sangstemme

Ahmed Halane er opvokset i Aarhus og dansk statsborger, men allerede som niårig flyttede han med sin familie til Manchester.

Han er kendt i islamiske kredse for sin smukke sangstemme og evne til at recitere Koranen, som han allerede som barn lærte udenad.

Han har fungeret som koranlærer i en moské nær Manchester.

Lænket og slået under fødder

Ifølge anklagemyndigheden har han haft en central rolle i et islamistisk netværk, som har fostret flere syrienkrigere.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Han har forklaret, at han læste mellemøststudier på universitetet i Manchester og ville besøge noget familie i Somalia.

Men her blev han mod sin vilje tilbageholdt og placeret i et fængsel, hvor han ifølge sin egen forklaring blev lænket og slået under fødderne.

Den dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.