Kontroversiel eksamenssælger sendt til tvangsopløsning

Det vakte furore før sommer, da studerende på landets gymnasier pludselig kunne købe eksamensopgaver på nettet.

Det skete fra hjemmesiden Fixminopgave.dk, som Frederik Drews Gudmann Rasmussen, der oprindeligt kommer fra Aarhus, står bag.

Konceptet og firmaet bag holdt dog kun kort.

Forbrugerombudsmanden og siden Sø og Handelsretten nedlagde forbud mod salget.

Nu er virksomheden, En bedre fremtid IVS, sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen, og en likvidator er indsat.

Ligner private hævninger

Det er likvidator Jan Bech fra advokatfirmaet DLA Piper udreder nu trådene:

- Vi sidder og gennemgår økonomien. Uden at sige for meget kan jeg sige, at der er nogle hævninger i selskabet, vi interesserer os for.

- De ser ikke så forretningsmæssigt relevante ud, men ligner mere private hævninger.

- Så nu kigger vi på, om der skal rejses et krav, eller det skal sendes videre til Skat. Og så skal det afgøres, om der skal gennemføres en sag om konkurskarantæne, siger Jan Bech.

Hjælp til snyd

En bedre fremtid IVS har aldrig leveret et regnskab, så størrelsen af forretningen er ukendt.

Fixminopgave fik hurtigt kritik fra politikere over en bred kam, og Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen.

- Fixminopgave.dk tilbyder hjælp til snyd, og det er efter min opfattelse i strid med god skik, sagde forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i maj og gik ind med et forbud.

Det blev fulgt op af en dom i Sø og Handelsretten.

Engelsk selskab opløst

Dommen fik manden bag Fixminopgave, Frederik Drews Gudmann Rasmussen, til at varsle, at han havde solgt virksomheden til et engelsk selskab blandt andet for at "sikre sine kunders anonymitet". Det engelske selskab er opløst.

Tvangsopløst eller opløst er alle selskaber registreret af Frederik Drews Gudmann Rasmussen, hvilket tæller En bedre fremtid IVS og tre iværksætterselskaber ved navn True Drews.

Det er en noget anden udvikling end spået af manden selv. I begyndelsen af 2018 fortalte han til mediet Skærm, at planen var at blive mangemillionær og beskrev sig selv som "en af de stærke" i modsætning til "pøblen."

Han optrådte ligeledes i en meget omtalt dokumentar om Fixminopgave på DR3.

Vil lægge det bag sig

Frederik Drews oplyser i en e-mail, at han ikke ønsker at udtale sig om Fixminopgave.dk, men at lægge det bag sig.

Først skal boet dog gøres op. Jan Bech fra DLA Piper fortæller, at der er en mindre gruppe kreditorer, der ikke har fået betaling. Og så er der altså de hævninger, der er gjort i selskabet.

Det ligner lidt, at man har blandet sin privatøkonomi og selskabets økonomi sammen. Jan Bech, likvidator, advokatfirmaet DLA Piper

- Det er ikke store hævninger. Men der er så mange, at det tilsammen giver et beløb så stort, at vi vil gøre noget ved det. Det ligner lidt, at man har blandet sin privatøkonomi og selskabets økonomi sammen, siger Jan Bech.

Jan Bech venter, at sagen kan være afsluttet i det nye år, medmindre der skal gennemføres en retssag om konkurskarantæne.